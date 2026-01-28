Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona atrapada en l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig

L'incident deixa dos ferits greus i dos lleus

Els Bombers treballant en l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig

Els Bombers treballant en l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig / Bombers de la Generalitat

ACN

Vilanova de Bellpuig

Dues persones han resultat ferides greus i dues lleus en l'ensorrament d'una casa al carrer Major de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell), segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Dues persones havien quedat atrapades entre les runes, de les quals una ja ha estat alliberada i els Bombers treballen per alliberar-ne la segona. Serien els dos ferits greus.

Els Bombers han rebut l'avís a les 6.18 hores i fins al lloc han desplaçat 16 dotacions, amb especialistes del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) i de la unitat canina, que rastregen la zona per descartar que hi puguin haver més atrapats. Per la seva banda, el SEM ha activat quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs.

