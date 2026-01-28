Una persona atrapada en l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig
L'incident deixa dos ferits greus i dos lleus
ACN
Vilanova de Bellpuig
Dues persones han resultat ferides greus i dues lleus en l'ensorrament d'una casa al carrer Major de Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell), segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Dues persones havien quedat atrapades entre les runes, de les quals una ja ha estat alliberada i els Bombers treballen per alliberar-ne la segona. Serien els dos ferits greus.
Els Bombers han rebut l'avís a les 6.18 hores i fins al lloc han desplaçat 16 dotacions, amb especialistes del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) i de la unitat canina, que rastregen la zona per descartar que hi puguin haver més atrapats. Per la seva banda, el SEM ha activat quatre ambulàncies i un equip de psicòlegs.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa