Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB

La jove, de 26 anys, va patir una indisposició quan es banyava al SAF i continua ingressada amb pronòstic reservat

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Cesc Núñez (ACN)

Barcelona

Una estudiant estrangera està ingressada en estat crític després de patir una indisposició mentre nedava a la piscina del Servei d’Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès, segons ha avançat 'El Caso'.

La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets, que van tenir lloc dissabte. La jove era a la piscina amb altres persones i, de sobte, es va començar a trobar malament mentre nedava. Segons fonts de la investigació, els fets no presenten indicis de criminalitat i, a hores d'ara, no es treballa amb la hipòtesi d'una negligència o mala praxi. El pronòstic de la noia és reservat.

