Detectades una sèrie d'estafes relacionades amb una falsa renovació de la targeta sanitària

Els ciberdelinqüents suplanten el Ministeri de Sanitat amb missatges fraudulents per robar dades personals i bancàries

Imatge d'arxiu d'una targeta sanitària

Imatge d'arxiu d'una targeta sanitària / EP

Regió7

Manresa

L'Agència de Ciberseguretat Catalana ha alertat de la difusió de diversos missatges fraudulents relacions amb una suposada renovació de la targeta sanitària. Es tracta d'una nova tongada d'SMS similars als que ja es van identificar a l'octubre i en els quals els ciberdelinqüents es fan passar pel Ministeri de Sanitat i demanen als usuaris dades personals i bancàries amb l'objectius de robar-les.

Els missatges de text detectats inclouen enllaços a pàgines web falses que contenen formularis per recollir informació i que són molt similars a la pàgina oficial del Ministeri de Sanitat. A més, també s’informa que cal pagar un cost simbòlic per la renovació i les despeses d’enviament de la targeta, concretament de 3,99 euros, motiu pel qual es demanen les dades bancàries.

En un comunicat, l'agència ha recordat que ni el Departament de Salut ni el Servei Català de la Salut envien mai cap missatge de text a la ciutadania demanant la renovació de la targeta sanitària individual per mitjà d’un enllaç. Tampoc demanen introduir dades bancàries ni altres dades de caràcter personal. En cas de dubte, l'organisme recomana trucar al '061 Salut Respon' o al teu centre d’atenció primària.

