La CUP rebutja la central reversible de la Baells i denuncia que es tracta d'un projecte "especulatiu"
La formació i la plataforma Pla de Clarà Viu reclamen que les consultes populars de Vilada i La Nou siguin vinculants
Nia Escolà (ACN)
La CUP ha expressat aquest dimarts la seva oposició al projecte de central hidroelèctrica reversible de la Baells, que qualifica de macroprojecte "especulatiu" i d'"agressió al territori". En una atenció a la premsa des del Pla de Clarà, la portaveu nacional de la formació, Su Moreno, ha defensat la necessitat d'avançar cap a les energies renovables, però ha advertit que "renovable no és sinònim de just”". En aquest sentit, ha alertat que, sense una planificació "pública i democràtica", les renovables es convertiran en "un nou camp d'especulació". La roda de premsa també ha comptat amb la presència de la plataforma Pla de Clarà Viu, que, juntament amb la CUP, reclama que les consultes populars previstes a Vilada i La Nou siguin vinculants.
"Energia per viure i no per especular". Amb aquest missatge, Su Moreno ha subratllat l'oposició de la CUP a la central hidroelèctrica reversible que es preveu a La Baells, al Berguedà. Moreno ha remarcat que la transició energètica no pot repetir "els errors" del model extractiu tradicional, "basat en la imposició de macroprojectes, la concentració de beneficis en mans de grans empreses i la destrucció de sòl agrari i paisatge".
Segons ha assenyalat, la central reversible respon a una lògica de mercat que consisteix a bombar aigua quan l'energia és barata i generar-ne quan és cara, una pràctica que ha qualificat directament d'"especulativa".
La CUP també ha posat l'accent en la problemàtica de l'aigua i ha defensat que s'ha de prioritzar per a usos de boca, de reg i per a l'activitat econòmica "real" del territori. A més, ha advertit dels riscos associats al projecte. En aquest sentit, considera "una línia vermella" que un projecte d'aquesta magnitud avanci amb "mancances documentals i amb riscos que es deixen per estudiar en fases posteriors".
Perjudicis per al territori
El militant de la CUP al Berguedà Aleix Serra ha qüestionat l'interès real del projecte per a la comarca i ha advertit que el Berguedà "només hi posa el cos i el territori a destruir", mentre que els beneficis de la infraestructura són limitats i majoritàriament privats. Serra ha remarcat que la central reversible no resol els problemes del model energètic actual i ha assenyalat que es tracta d'una instal·lació que "consumirà més energia de la que generarà".
Per la seva banda, la plataforma Pla de Clarà Viu ha denunciat que el projecte pretén convertir un espai de gran valor natural i de biodiversitat "en una gran bassa de formigó", amb impactes "irreversibles" sobre les pastures de muntanya i l'entorn protegit que l'envolta. També ha alertat que, fins i tot en el cas que hi hagués participació pública, els beneficis econòmics del projecte "acabarien en mans privades".
La portaveu de la plataforma, Martina Marcet, ha alertat del risc que la central s'acabi convertint en un nou "cadàver de ciment". "L'alt Berguedà acumula una quantitat d'impactes ambientals enorme. Estem plens de cadàvers de les mines, l'antiga central tèrmica i ara generarem una altra instal·lació que acabarà acabant obsoleta i només haurà servit per especular", ha subratllat.
Tant la CUP com la plataforma han valorat positivament que, "gràcies a la pressió popular", s'hagin convocat consultes a dos dels tres municipis afectats: Vilada i La Nou, i han reclamat que els resultats siguin políticament vinculants. Així mateix, han anunciat que continuaran treballant per informar la ciutadania dels impactes i riscos del projecte i no descarten portar el debat a altres àmbits institucionals, com el Parlament, si el projecte continua avançant.
