Sala Contenciosa
El Suprem rebutja el recurs del pare de la Noelia amb què intentava parar la seva eutanàsia
L’alt tribunal considera que la impugnació no serveix per fixar jurisprudència sobre qui pot impugnar aquestes autoritzacions
Abogados Cristianos anuncien que recorreran al Constitucional el rebuig de la impugnació
Ángeles Vázquez
El Tribunal Suprem ha decidit inadmetre el recurs presentat per un pare contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va recolzar l’autorització que la Comissió de Garantia i Avaluació havia concedit el 18 de juliol del 2024 per sotmetre’s a una eutanàsia a la seva filla Noelia, de 24 anys i que pateix una lesió medul·lar després d’un intent de suïcidi. Malgrat que la Sala Contenciosa pretenia fixar doctrina sobre qui podia impugnar aquest tipus d’autoritzacions per posar fi a la vida a partir d’aquest i d’un altre cas, finalment considera que la impugnació plantejada pel pare de la jove no té manifestament d’interès casacional objectiu per a la formació de jurisprudència.
El Suprem, en una interlocutòria, explica que la primera de les dues qüestions plantejades per la part recurrent està vinculada a la convicció a què va arribar el TSJ català sobre les circumstàncies concurrents al cas com a elements determinants de la capacitat de la filla del recurrent, major d’edat, per ser sol·licitant de l’eutanàsia i comprendre plenament l’abast de la seva sol·licitud, així com les seves conseqüències; i de la concurrència dels elements legalment previstos per considerar que s’està davant un «context eutanàsic» i que van ser analitzats tant per l’Administració com per les dues instàncies jurisdiccionals que la van revisar.
«L’altra banda recurrent pretén que es declari en seu casacional que la decisió administrativa d’autoritzar l’eutanàsia de la filla per presentar-se tots els requisits legalment exigits per a això s’ha de revocar. Aquesta pretensió, no obstant, ja ha sigut examinada en seu jurisdiccional, tant en primera instància com en apel·lació per la sentència recorreguda, havent arribat totes dues a la conclusió, després de la pràctica de la prova, que la part recurrent no havia aconseguit desvirtuar la concurrència de tots els elements necessaris per aprovar l’eutanàsia de la sol·licitant».
Sobre això, el Suprem recorda que el vigent sistema casacional té una marcada vocació nomofilàctica i de generació de jurisprudència uniforme, no és un recurs ordinari més, i, per tant, no hi tenen cabuda qüestions en les quals la part manifesta la seva discrepància amb el resultat valoratiu de la prova realitzat per les instàncies inferiors.
Quant a la segona qüestió plantejada, relativa a l’observança dels elements reglats del procediment administratiu –que va ser també abordada en la instància i en apel·lació– tampoc revesteix, per al Suprem, interès casacional objectiu per a la formació de la jurisprudència.
Recorda al respecte que, si bé l’actuació del’anomenada «dupla medicoforense» és, en paraules de la mateixa sentència recorreguda, una «irregularitat procedimental» que pot qualificar-se de «sorprenent alhora que censurable», el cert és que no va tenir cap efecte sobre el procediment.
«En efecte, els integrants d’aquesta dupla estaven d’acord que era procedent accedir a l’eutanàsia, van fingir el seu desacord i així elevar la decisió a la Comissió de Garantia i Avaluació i ‘forçar’ una suposada garantia més gran en la presa de decisions. Doncs bé, al marge que aquesta actuació pugui tenir altres conseqüències alienes a aquest plet, el cert és que no va canviar el resultat del procediment pel qual l’Administració havia de decidir si es reconeixia o no l’eutanàsia a la sol·licitant. Tampoc va causar cap indefensió material, ni a la sol·licitant de l’eutanàsia, ni a l’ara recurrent», conclou la interlocutòria, de la qual ha sigut ponent el magistrat José Luis Requero, un magistrat caracteritzat per les seves fortes conviccions religioses.
Al Constitucional
Després de conèixer-se la resolució, la Fundación Española de Abogados Cristianos, que representa el pare de la Noelia, ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional la inadmissió del recurs de cassació presentat, al considerar que ja va ser revisat judicial i que l’alt tribunal no pot constituir-se en una tercera instància.
Per a Abogados Cristianos, «aquesta interlocutòria va en la línia que segueix últimament el Suprem d’inadmetre de ple totes les qüestions contràries a la ideologia del govern, a favor de la vida, la família o la llibertat religiosa. Recorden que aquesta inadmissió no suposa un aval al procediment d’eutanàsia ni una validació de la seva legalitat, sinó únicament una decisió processal» i destaquen que la mateixa «interlocutòria reconeix l’existència d’una irregularitat procedimental ‘sorprenent i censurable’ en l’actuació de la denominada dupla medicojurídica», tot i que això no alteri el resultat administratiu.
