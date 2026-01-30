Desaparegut el constructor de la casa que es va esfondrar a Vilanova de Bellpuig
Els Mossos d'Esquadra cerquen l'home, qui va participar en les tasques de neteja i rescat de les quatre persones ferides en l'incident
EFE
Els Mossos d'Esquadra estan buscant el constructor que rehabilitava l'habitatge que es va ensorrar el passat dimecres a Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell) i va causar quatre ferits, dos greus i dos lleus. L'Ajuntament ha organitzat, amb el suport de veïns voluntaris, grups de cerca i ha compartit a les xarxes socials una foto i el vehicle que conduïa el constructor de 46 anys i veí del poble, qui també seria propietari de l'habitatge, segons Rac1.
El succés va tenir lloc poc després de les sis del matí i com a conseqüència de l'ensorrament van quedar atrapats dos dels quatre homes que vivien a la casa. A les 7:30 hores, els bombers van aconseguir alliberar un dels atrapats i passades les 10 del matí van alliberar el segon.
Segons ha explicat l'alcaldessa, el constructor viu molt a prop de l'habitatge que es va esfondrar i dimecres va arribar al lloc, igual que ella, passades les set del matí.
