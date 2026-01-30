Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desaparegut el constructor de la casa que es va esfondrar a Vilanova de Bellpuig

Els Mossos d'Esquadra cerquen l'home, qui va participar en les tasques de neteja i rescat de les quatre persones ferides en l'incident

Paret esfondrada d'una casa a Vilanova de Bellpuig

Paret esfondrada d'una casa a Vilanova de Bellpuig / Anna Berga

EFE

Vilanova de Bellpuig

Els Mossos d'Esquadra estan buscant el constructor que rehabilitava l'habitatge que es va ensorrar el passat dimecres a Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell) i va causar quatre ferits, dos greus i dos lleus. L'Ajuntament ha organitzat, amb el suport de veïns voluntaris, grups de cerca i ha compartit a les xarxes socials una foto i el vehicle que conduïa el constructor de 46 anys i veí del poble, qui també seria propietari de l'habitatge, segons Rac1.

El succés va tenir lloc poc després de les sis del matí i com a conseqüència de l'ensorrament van quedar atrapats dos dels quatre homes que vivien a la casa. A les 7:30 hores, els bombers van aconseguir alliberar un dels atrapats i passades les 10 del matí van alliberar el segon.

Segons ha explicat l'alcaldessa, el constructor viu molt a prop de l'habitatge que es va esfondrar i dimecres va arribar al lloc, igual que ella, passades les set del matí.

Cartell compartit per l'Ajuntament de Vilanova de Bellpuig del constructor de l'habitatge esfondrat

Cartell compartit per l'Ajuntament de Vilanova de Bellpuig del constructor de l'habitatge esfondrat / Ajuntamnent de Vilanova de Bellpuig

