Detenen un home a l'Hospitalet per finançament a l'organització terrorista Hamas
S'han detectat 31 enviaments per valor de 600.000 euros
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat a l'Hospitalet de Llobregat un home de 38 anys per presumpte finançament a l'organització terrorista Hamas. La investigació es va iniciar el juny del 2025, arran d'una operació per estafes i blanqueig de capitals. En el transcurs d'aquelles diligències, es va detectar que un dels investigats hauria fet transferències de criptoactius a diverses adreces vinculades a una entitat que, presumptament, era utilitzada per l'organització terrorista per a finançar-se. S'han acreditat 31 enviaments al grup terrorista. Les operacions, fetes des de direccions controlades pel detingut, pugen a 600.000 euros.
El dia de l'explotació policial es va detenir l'investigat i es van fer, amb autorització judicial, dues entrades i escorcolls al seu domicili i a l'establiment comercial que regentava. Els agents van intervenir més de 100.000 euros en efectiu, joies de luxe, al voltant de nou mil puros, elements informàtics i dues armes. D'altra banda, es van bloquejar criptoactius i diversos comptes bancaris vinculats al detingut. El valor dels efectes intervinguts i dels actius bloquejats supera els 370.000 euros.
La causa està tutelada per l'Audiència Nacional. Al detingut se l'acusa d'un delicte de finançament del terrorisme i un de contraban. La investigació continua oberta i es manté sota secret d'actuacions.
