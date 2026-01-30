Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
Les víctimes són dos joves de 25 i 22 anys
EFE
Un jove de 25 anys de Saragossa i un altre de Guadalajara, de 22, han mort aquest dijous després de ser arrossegats per una allau de neu mentre practicaven esquí i snowboard juntament amb tres persones més a la cara nord del pic Cibollés, al terme municipal pirinenc de Benasc (Osca).
L’avís va ser donat pels companys dels dos joves arrossegats per la neu cap a les 12.40 hores mitjançant una trucada al servei d’emergències 112 per informar del que havia passat, en un punt proper a l’estació d’hivern de Cerler, segons informa la Guàrdia Civil. Els especialistes dels grups de rescat de la Guàrdia Civil de Benasc i d’altres zones del Pirineu, desplaçats a la zona juntament amb un gos especialitzat en la recerca de cossos, van localitzar ràpidament el jove de Guadalajara amb signes d’hipotèrmia greu.
Després que els especialistes d’emergències del 061 li apliquessin el protocol d’hipotèrmia, el jove va ser traslladat en l’helicòpter del cos fins a Benasc, on va ser transferit a un altre helicòpter medicalitzat del 112 per a la seva evacuació immediata a l’Hospital Miguel Servet de Saragossa, on finalment ha mort.
Cap a les 14 hores, el gos guia del Greim de Benasc va facilitar la localització del segon esquiador, que va ser evacuat a l’aparcament de l’estació de Cerler per ser atès pels serveis mèdics.
Segons les fonts citades, des del moment del seu rescat al jove de Saragossa se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), fins que finalment es va certificar la seva mort, motiu pel qual va ser traslladat a l’helisuperfície de Benasc per a la seva transferència als serveis funeraris.
El conseller d’Hisenda i Interior del Govern aragonès, Roberto Bermúdez de Castro, ha fet una crida des de Benasc a la prudència i a revisar les previsions meteorològiques i les condicions de la neu abans de practicar una activitat de risc.
Allaus amb víctimes al Pirineu
Aquesta allau és la cinquena que es registra aquest hivern al Pirineu aragonès, amb set víctimes registrades des que es va produir, el passat 29 de desembre, una allau a l’entorn del Balneari de Panticosa que va provocar la mort de tres esquiadors de travessa: els aragonesos Jorge García-Dihinx (55 anys) i la seva parella Natalia Román (36), i el basc Eneko Arrastua (48), tots tres experts en aquesta especialitat.
