Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
A l'home, amb problemes psiquiàtrics, se l'han endut amb una ambulància sense que s'hagin hagut de lamentar danys personals
Un operatiu policial amb agents de la Policia Local i Mossos d'Esquadra, i una ambulància del SEM, han hagut d'actuar aquest dissabte a la tarda a Artés per aturar un individu que caminava per la via pública amb una navalla, sense que finalment s'hagin hagut de lamentar danys personals.
Els fets han tingut lloc a les 17.19 hores de la tarda, quan els Mossos d'Esquadra han rebut un avís perquè anessin donar suport a la Policia Local d'Artés en l'operatiu que ja s'havia desplegat al carrer Rocafort, a l'alçada de l'antiga fonda de Cal Cordé i de la cruïlla amb el carrer que porta cap a la plaça de l'Església. Segons que han explicat fonts dels Mossos, l'home, diagnosticat amb problemes psiquiàtrics, es trobava en un estat alterat, però els agents l'han pogut calmar sense més conseqüències, i se l'han endut amb l'ambulància.
Tot plegat, en ple centre del poble, ha aixecat una gran expectació entre els veïns de la zona, i durant aproximadament mitja hora s'ha hagut de tallar el trànsit del carrer. Desviaven els vehicles cap al passeig Diagonal.
