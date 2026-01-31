Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anònima de ManresaRosalíaPlans cap de setmanaRodaliesEsfondrament a SallentMedicaments falsosBaxi Manresa
instagramlinkedin

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare

Els fets s'ha produït pels voltants de les 05.30 hores en una baralla a l'interior d'un domicili

Porta d’entrada de l’edifici on han passat els fets.

Porta d’entrada de l’edifici on han passat els fets. / ACN

ACN

Sabadell

Els Mossos d'Esquadrahan detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets s'han produït pels voltants de les 05.30 hores de la matinada d'aquest dissabte en un immoble ubicat al número 8 del carrer Tibet de la ciutat, al barri dels Merinals. La policia ha rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i agents dels Mossos, juntament amb efectius de la Policia Local, s'han desplaçat al punt i han trobat el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident també han localitzat el seu fill, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb el crim.

L’edifici on ha tingut lloc el succés està ubicat en una àrea nova del barri, a tocar del parc de Can Gambús. 

Notícies relacionades

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés.El cas està sota secret de les actuacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
  2. Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
  3. La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
  4. Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
  5. Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
  6. A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
  7. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  8. Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera

D’escanejar els teus ulls a rastrejar la teva ubicació: així funciona l’aparell de vigilància d’ICE per espiar immigrants i manifestants

D’escanejar els teus ulls a rastrejar la teva ubicació: així funciona l’aparell de vigilància d’ICE per espiar immigrants i manifestants

Israel mata 29 gazians, entre ells 6 nens, en una de les jornades més letals des de l’inici de l’alto el foc

Israel mata 29 gazians, entre ells 6 nens, en una de les jornades més letals des de l’inici de l’alto el foc

L’Esplai Riallera obre les inscripcions per a les caramelles de Pasqua a Solsona

L’Esplai Riallera obre les inscripcions per a les caramelles de Pasqua a Solsona

L’assassí d’Ernest Lluch, al policia que el traslladava a l’Audiència: «Amb aquest atemptat vam encertar plenament»

L’assassí d’Ernest Lluch, al policia que el traslladava a l’Audiència: «Amb aquest atemptat vam encertar plenament»

Visitants al refugi antiaeri del Garcia Fossas durant la visita guiada d’aquest dissabte al matí

Visitants al refugi antiaeri del Garcia Fossas durant la visita guiada d’aquest dissabte al matí

Luis Iturriaga, jubilat als 63 després de 43 anys cotitzats: "Em penalitzen injustament amb més del 14% de la meva pensió"

Luis Iturriaga, jubilat als 63 després de 43 anys cotitzats: "Em penalitzen injustament amb més del 14% de la meva pensió"

Dues estratègies sota pressió: Sánchez amb Junts, Feijóo amb Vox

Dues estratègies sota pressió: Sánchez amb Junts, Feijóo amb Vox

«Punts d’invencibilitat»: Així resisteix Kíiv l’hivern més dur des de l’inici de la invasió russa

«Punts d’invencibilitat»: Així resisteix Kíiv l’hivern més dur des de l’inici de la invasió russa
Tracking Pixel Contents