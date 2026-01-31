Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya

Un arbre caigut pel temporal de vent a Mont-roig del Camp

ACN

Barcelona

El temporal de mestral ha entrat amb força aquest dissabte a Catalunya i les ratxes de vent freguen els 140 km/h en punts del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. A les 9.00 hores, destaquen cops de vent com els 137 km/h de la Riba, els 136,4 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 134 km/h de la Sénia, els 132 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 125 km/h de Miami Platja, els 122 km/h del Perelló o els 120,2 km/h de Mas de Barberans, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.

Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya i l'AP-7 està restringida a vehicles articulats entre Cambrils i l'Ampolla.

