Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
S'ha activat un vehicle dels Bombers, que han localitzat l'home sa i estalvi a la zona del Camí de Pollegons
Els Bombers de la Generalitat han rescatat sa i estalvi a primera hora de la tarda d'aquest dissabte un home que s'havia perdut mentre caminava per la zona del Rave, al massís de Montserrat dins el terme municipal de Collbató.
Segons que han explicat fonts dels Bombers, el mateix afectat, de nacionalitat estrangera, ha donat l'avís a les 14.48 hores de la tarda a través del seu WhatsApp indicant que estava bé però que s'havia perdut, i que el Google Maps l'ubicava a la zona del Camí de Pollegons. Els Bombers han activat un vehicle de Collbató que s'ha desplaçat fins al lloc que l'home els havia indicat, i l'han localitzat sense problemes. No ha calgut activar el SEM ni el trasllat a cap centre hospitalari.
