Un motorista resulta ferit greu en una topada amb un cotxe a Santa Maria de Miralles

L'home, de 46 anys, ha estat evacuat pel SEM a l'hospital de Bellvitge

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Santa Maria de Miralles

Un home de 46 anys ha resultat ferit de gravetat aquest diumenge al migdia en un accident mentre circulava amb la seva moto per la carretera B-220 al terme municipal de Santa Maria de Miralles. Segons fonts dels Bombers, l'home hauria caigut amb la moto després d'una topada frontolateral amb un turisme que també circulava per aquesta carretera, al punt quilomètric 13,8.

Els Bombers han rebut l'avís a les 12.07 hores del migdia, i han enviat una dotació fins al lloc dels fets. L'home ha estat evacuat pel SEM fins a l'hospital de Bellvitge.

