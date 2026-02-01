Un motorista resulta ferit greu en una topada amb un cotxe a Santa Maria de Miralles
L'home, de 46 anys, ha estat evacuat pel SEM a l'hospital de Bellvitge
Un home de 46 anys ha resultat ferit de gravetat aquest diumenge al migdia en un accident mentre circulava amb la seva moto per la carretera B-220 al terme municipal de Santa Maria de Miralles. Segons fonts dels Bombers, l'home hauria caigut amb la moto després d'una topada frontolateral amb un turisme que també circulava per aquesta carretera, al punt quilomètric 13,8.
Els Bombers han rebut l'avís a les 12.07 hores del migdia, i han enviat una dotació fins al lloc dels fets. L'home ha estat evacuat pel SEM fins a l'hospital de Bellvitge.
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà