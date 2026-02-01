Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anònima de ManresaRosalíaPlans cap de setmanaRodaliesEsfondrament a SallentMedicaments falsosBaxi Manresa
instagramlinkedin

Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca

Un ampli dispositiu el va estar buscant des de divendres a 2/4 de 10 de la nit, i se'l va localitzar sense vida dissabte al matí

Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat

Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat / Bombers

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Un ampli operatiu format pel Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat, drons i un total de 12 dotacions terrestres va localitzar dissabte a les 9 del matí el cos sense vida d'un home a Moià pel qual s'havia decretat una ordre de busca la nit anterior, després que hagués sortit de casa i passades unes hores encara no hagués tornat.

Segons les primeres informacions facilitades pels mateixos Bombers i pels Mossos d'Esquadra, es tractaria d'un home de 77 anys, que es podria haver perdut. Sembla que ningú no en sabia res des de dijous, i per això es va activar l'ordre de recerca amb un avís que els Bombers van rebre a les 21.39 hores de divendres. Se'l va buscar per zona urbana i rural, i finalment va ser localitzat mort prop d'una riera, tot i que no ha transcendit en quin indret. Els Mossos es van fer càrrec de les diligències posteriors i l'aixecament del cadàver de l'home, del qual es desconeixen les causes de la mort.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
  2. Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
  3. Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
  4. L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
  5. Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
  6. Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
  7. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  8. Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà

Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca

Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca

Feijóo carrega contra la regularització d’immigrants de Sánchez: «No és humanitat, és electoralisme per comprar votants»

Feijóo carrega contra la regularització d’immigrants de Sánchez: «No és humanitat, és electoralisme per comprar votants»

Un motorista resulta ferit greu en una topada amb un cotxe a Santa Maria de Miralles

Un motorista resulta ferit greu en una topada amb un cotxe a Santa Maria de Miralles

Diego Ocampo: "Perry ha jugat un partidàs i ha anotat cistelles que ens han fet mal"

Diego Ocampo: "Perry ha jugat un partidàs i ha anotat cistelles que ens han fet mal"

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

Aturen un motorista per fer ziga-zagues i l'enxampen amb un permís de conduir fals i 70 grams de cocaïna

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes

El 2026 arrenca amb un gener convuls amb temporals que obliguen Protecció Civil a activar cinc ES-Alert en un mes

¿Per què el mal temps amplifica els maldecaps, el malestar i empitjora l’humor de la gent?

¿Per què el mal temps amplifica els maldecaps, el malestar i empitjora l’humor de la gent?

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau

Quan es fa la declaració de la renda 2026? Dates clau
Tracking Pixel Contents