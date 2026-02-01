Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
Un ampli dispositiu el va estar buscant des de divendres a 2/4 de 10 de la nit, i se'l va localitzar sense vida dissabte al matí
Un ampli operatiu format pel Grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat, drons i un total de 12 dotacions terrestres va localitzar dissabte a les 9 del matí el cos sense vida d'un home a Moià pel qual s'havia decretat una ordre de busca la nit anterior, després que hagués sortit de casa i passades unes hores encara no hagués tornat.
Segons les primeres informacions facilitades pels mateixos Bombers i pels Mossos d'Esquadra, es tractaria d'un home de 77 anys, que es podria haver perdut. Sembla que ningú no en sabia res des de dijous, i per això es va activar l'ordre de recerca amb un avís que els Bombers van rebre a les 21.39 hores de divendres. Se'l va buscar per zona urbana i rural, i finalment va ser localitzat mort prop d'una riera, tot i que no ha transcendit en quin indret. Els Mossos es van fer càrrec de les diligències posteriors i l'aixecament del cadàver de l'home, del qual es desconeixen les causes de la mort.
