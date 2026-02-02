Un lleopard ataca una esquiadora que intentava fer-se una foto amb l'animal, a la Xina
Aquest felí habita a altituds superiors als 6.000 metres a les muntanyes de l’Àsia Central
Cristina Sebastián
Aconseguir el ‘selfie’ perfecte per poder-lo compartir a les xarxes socials i obtenir interaccions i visites s’ha convertit en una tendència perillosa. Són moltes les persones que s’exposen a riscos de tota mena amb l’objectiu d’aconseguir la instantània ideal i, en algunes ocasions, fins i tot acaben perdent la vida, com va passar l’estiu passat, quan un turista italià va morir després de fer-se una fotografia amb una ossa bruna.
Lleopard de les neus
Fa uns dies, es va registrar un nou atac d’un animal a una turista mentre intentava capturar el moment en un ‘selfie’. L’incident va tenir lloc a l’estació d’esquí de Koktokay (Xinjiang, Xina), quan un grup d’esquiadors va albirar un lleopard de les neus i s’hi va apropar per observar-lo millor.
Aquest felí és una espècie de mamífer carnívor que habita a les muntanyes de l’Àsia Central. Sol viure a altituds superiors als 6.000 metres sobre el nivell del mar i, per aquest motiu, es desconeixen molts aspectes sobre ell.
Atac després del ‘selfie’
La turista buscava la seva fotografia desitjada al costat del lleopard i, finalment, s’ha fet viral a les xarxes socials, tot i que per motius que no tenen res a veure amb la instantània: mentre intentava capturar el moment, el felí la va atacar, tal com es pot observar al vídeo que va gravar un altre dels esquiadors i que s’ha difós a través de les xarxes durant l’última setmana.
Diversos testimonis han declarat al diari britànic Mirror que “l’animal li va mossegar la cara i va estar a punt de clavar-li les dents al crani. No obstant això, afortunadament, el seu casc d’esquí la va salvar”.
Sense ferides greus
Afortunadament, un dels instructors que guiava el grup va aconseguir espantar el felí amb els seus pals d’esquí i la dona va poder ser rescatada per diversos dels seus acompanyants. A les imatges es pot observar que la turista tenia taques de sang al vestit d’esquí, tot i que —després de ser traslladada a l’hospital més proper— els metges van certificar que no presentava ferides de gravetat.
