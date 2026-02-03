Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos atrapats en un accident entre dos cotxes a Cabrera d'Anoia

El xoc entre els dos turismes s'ha produït a l'avinguda Catalunya a primera hora del matí

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Dues persones s'han hagut de ser rescatades després de xocar amb els cotxes a Cabrera d'Anoia. Concretament, aquest dimarts al matí dos vehicles han topat a l'avinguda Catalunya i, a causa del cop, els conductors han quedat atrapats dins la cabina, però sense que això els provoqués danys. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 8.52 h.

A les 9 del matí, el Sistema d'Emergències Mèdiques havia atès un dels implicats en el xoc. L'altre, encara no havia pogut ser extret del cotxe. A aquella hora encara no havia transcendit l'estat dels implicats.

