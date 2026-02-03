Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus

Una actuació ràpida i de risc dels agents de l’ARRO va permetre aturar el vehicle que circulava fent ziga-zagues a l’Aldea

Un agent dels Mossos a l'interior del camió apartat al voral de l'N-340

Un agent dels Mossos a l'interior del camió apartat al voral de l'N-340 / Mossos d'Esquadra

Regió7

Manresa

Agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra van protagonitzar una intervenció d’alta complexitat el 28 de gener a la carretera N-340, al terme municipal de l’Aldea, en detectar un camió que circulava molt lentament i de manera erràtica.

Els agents van intentar advertir el conductor perquè s’aturés, però en no obtenir resposta i davant el perill imminent per a la seguretat viària, van decidir pujar al vehicle en marxa i trencar un dels vidres per aconseguir aturar-lo amb seguretat.

A l'interior, van trobar el conductor, que havia patit un ictus. L’home va ser atès pels serveis d’emergència i traslladat a un centre hospitalari.

