Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
Una actuació ràpida i de risc dels agents de l’ARRO va permetre aturar el vehicle que circulava fent ziga-zagues a l’Aldea
Regió7
Manresa
Agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra van protagonitzar una intervenció d’alta complexitat el 28 de gener a la carretera N-340, al terme municipal de l’Aldea, en detectar un camió que circulava molt lentament i de manera erràtica.
Els agents van intentar advertir el conductor perquè s’aturés, però en no obtenir resposta i davant el perill imminent per a la seguretat viària, van decidir pujar al vehicle en marxa i trencar un dels vidres per aconseguir aturar-lo amb seguretat.
A l'interior, van trobar el conductor, que havia patit un ictus. L’home va ser atès pels serveis d’emergència i traslladat a un centre hospitalari.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”