Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
Els sanitaris van extreure del cos de l'afectat l'artefacte que data de l'any 1918 i que mesura vint-i-dos centímetres de llargada
Leticia Fuentes
La matinada del passat 1 de febrer semblava tranquil·la a les urgències de l’hospital de Rangueil, de Tolosa (França), fins que hi va aparèixer un jove de 24 anys amb un dolorós i delicat problema rectal. L’home va reconèixer haver-se introduït un objecte per l’anus, tot i que no va precisar de quin tipus, i després d’intentar treure’l sense èxit va decidir acudir al centre hospitalari, on es va descobrir que era un obús de la Primera Guerra Mundial.
A urgències, el servei mèdic va intentar extreure’l manualment sense èxit i, com és habitual en aquest tipus de pràctiques sexuals, després de diverses hores suportant un dolor insuportable, l’equip mèdic va decidir operar el jove francès. La sorpresa va arribar a mitja operació, en el moment de l’extracció de l’objecte, quan el cirurgià es va adonar que aquell cos estrany de 20 cm era, ni més ni menys, que un projectil de la Primera Guerra Mundial.
Entre l’estupor i la incredulitat, l’equip va aturar ràpidament la intervenció, va desallotjar la sala i va trucar a l’equip d’artificiers davant la por que la bomba pogués explotar. “Durant l’operació, el cirurgià va descobrir un projectil de la Primera Guerra Mundial que l’home s’havia introduït al recte”, va confirmar una font hospitalària a diversos mitjans locals.
Després del xoc del moment, gran part de l’equip sanitari va abandonar el quiròfan per donar pas als experts en desactivació de bombes, que es van encarregar de neutralitzar l’artefacte sobre la mateixa taula d’operacions. Després de l’extracció, els especialistes van confirmar que es tractava d’una bomba de 1918 sense risc d’explosió, per sort de tots els presents.
“Vulneració de la legislació sobre armes”
Amb el projectil fora del recte, l’experiència sexual no va quedar en una simple anècdota, almenys per al pacient. La policia preveu obrir un procés per “vulneració de la legislació sobre armes”, després de prendre declaració al jove un cop els metges li donin l’alta, després d’una operació quirúrgica que ningú de l’hospital de Rangueil oblidarà mai.
Tot i això, a França aquesta pràctica sexual ha deixat de ser una cosa estranya. Ja el 2022, un home de 88 anys de Toló va acudir a urgències després d’introduir-se un altre obús de “5 cm d’ample i 22 cm de llarg” per l’anus. En aquell cas, la direcció de l’hospital va decidir evacuar el centre i avisar els artificiers, malgrat que l’octogenari va afirmar que la bomba estava desactivada i no presentava cap perill.
