Xarxa de pederàstia global
Barcelona, epicentre de la trama Epstein a Europa
La nova fornada de documents desclassificats reflecteix que el pederasta utilitzava la tapadora del negoci de les agències de models a la capital catalana per reclutar joves abocades a ser víctimes de les seves pràctiques sexuals delictives
Montse Martínez
Una ciutat sobresurt entre els nous documents desclassificats pel Departament de Justícia dels Estats Units sobre el cas Epstein, el depredador sexual amb connexions amb l’elit mundial: Barcelona. La capital catalana es dibuixa com a epicentre a Europa de les operacions de captació de dones joves del magnat, a jutjar per la documentació analitzada per ‘Catalunya Press’. El ‘modus operandi’ de l’empresari, que va aparèixer penjat a la seva cel·la l’agost del 2019, abans del judici, passava per utilitzar el negoci de les agències de models –‘scouting’– com a tapadora d’una xarxa de captació i reclutament de dones abocades a satisfer les seves activitats sexuals delictives. «Espanya és més segura que París, especialment Barcelona, està plena de turistes per tot arreu», li argumenta un facilitador al magnat en un correu.
L’estratègia consistia a oferir a dones joves una ascensió en el món del modelatge per, una vegada que acceptaven, enrredar-les en una roda de dependència econòmica i favors sexuals de la qual ja era molt difícil sortir-ne. Els documents reflecteixen que un soci pròxim a Epstein –la identitat del qual respon a J. L. B.– mantenia contacte habitual amb un reclutador a Barcelona, Daniel Siad, un ciutadà francoalgerià establert a la capital catalana. L’últim era l’encarregat de trobar el perfil de dona adequat a les demandes de l’empresarinord-americà, gestionar la logística de l’estada a la ciutat i, sobretot, enviar nombrós material fotogràfic. Per exemple, un dels correus del reclutador –desclassificats en l’última fornada– inclou 13 arxius d’imatge d’una jove anomenada J. M. perquè Epstein els revisés.
Les principals peticions del magnat passen per saber l’edat de les noies i, sobretot, aclarir si semblen més joves del que són. El diari ‘Ara’ explica que el facilitador informa al magnat que té localitzada una noia australiana, Y. M., de 23 anys, d’origen croata. «Pots parlar amb ella, és molt afectuosa. Estic buscant col·locar-la aquí i a París. El seu somni és Nova York», diu el mediador, que també l’informa que la germana petita de la noia, de 20 anys, treballa per a una agència australiana però també pretén anar a Nova York per fer realitat els seus somnis.
Agència de cites a Gràcia
Després d’enviar-li algunes fotografies, el mediador puntualitza que l’australiana és més bonica en persona que en les imatges. Epstein l’informa que anirà a París la setmana següent i que Woody Allen actuarà a Barcelona aviat. «¿Vols entrades?», pregunta el pederasta a Siad, qui, després d’acceptar-les, li diu que estarà «allà» per «organitzar alguna cosa».
Epstein –segons el diari digital ‘El Confidencial’– era assidu de la capital catalana, on menjava a reconeguts restaurants freqüentats per jugadors del Barça, com Messi i Piqué, i es movia en cercles d’oci sofisticats. S’allotjava a l’hotel W, a peu de mar, i acudia a la marisqueria Bocanegra, al cor de la ciutat. Es va apuntar en una agència de cites de la capital catalana amb seu al carrer Gran de Gràcia, IQ Elite, que el 2013 tenia com a reclam estar dirigida a persones amb alta capacitat intel·lectual. En definitiva, Epstein es va quedar enamorat de la ciutat l’any 2009 i ja el 2011, el pederasta escrivia a un amic: «Soc a Dubai i encara puc sentir els panteixos de Barcelona. Demà seré a París».
