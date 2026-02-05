Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
L'accident, i les tasques de reciuperació del camió han provocat que quedi tallat un carril de la C-25 sentit Vic
Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau. Per causes que es desconeixen, pels volts de dos quarts de dues del migdia, el camió que circulava per l'Eix Transversal en sentit Vic ha perdut el control i ha sortit de la via, precipitant-se per un marge d'uns 25 metres. El vehicle duia dues persones a la cabina que han pogut sortir pel seu propi peu i que han estat atesos pel SEM, tot i que afortunadament les seves ferides no eren de gravetat.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han desplaçat 5 dotacions al lloc de l'accident, a més d'efectius dels Mossos d’Esquadra. El camió, que transportava serradures, ha patit un vessament de combustible, que els Bombers han hagut de contenir. L’incident ha tingut lloc al punt quilomètric 171,1 de la C-25, en sentit Vic.
