Un veí de Terrassa mor en un accident a l'A-2, a Castellbisbal

La setena víctima de l'any a les carreteres de Catalunya conduïa una moto, quan es va veure implicada en una topada amb turisme

L'A-2, al seu pas per Castellbisbal / GSV

Pau Brunet

Manresa

Un home de 51 anys i veí de Terrassa, O.T.F, va morir aquest dimecres a la nit en un accident da l'A-2, a Castellbisbal. L'home conduïa una motocicleta que es va veure implicada en una topada amb un tursme. El sinistre va tenir lloc cap a 1/4 d'11, al punt quilomètric 592,8 de l'esmentada carretera.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir què va propiciar la col·lisió de la moto i el cotxe. La policia catalana va desplaçar fins al lloc dels fets tres patrulles i també es van activar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 7 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

Un veí de Terrassa mor en un accident a l'A-2, a Castellbisbal

