Desmantellada una plantació de marihuana en una masia de Castellolí

Els Mossos han detingut quatre persones i han localitzat més de sis-centes plantes

La plantació de marihuana localitzada a l'interior d'una masia de Castellolí

La plantació de marihuana localitzada a l'interior d'una masia de Castellolí / Mossos d'Esquadra

Regió7

Manresa

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana ubicada en una masia de Castellolí, a la comarca de l’Anoia, en el marc d’un dispositiu contra el tràfic de drogues. L’actuació policial s’ha saldat amb la detenció de quatre persones presumptament relacionades amb l’explotació de la plantació.

Durant l’escorcoll de la finca, els agents hi van localitzar un total de 606 plantes de marihuana, així com 1,8 quilograms de cabdells i 1 quilogram de marihuana trinxada, ja preparada per a la seva distribució. A més, també es va intervenir 1 quilogram de haixix i 5.360 euros en efectiu, suposadament procedents de l’activitat il·lícita.

Notícies relacionades

La investigació va permetre constatar que la masia disposava d’una connexió elèctrica fraudulenta, fet habitual en aquest tipus de cultius intensius, amb el consegüent risc per a la seguretat de l’immoble i de l’entorn.

