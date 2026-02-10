Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: "La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa"
Les demandes dels bombers voluntaris contra Interior avancen als jutjats i ja hi ha previstes quatre vistes a la tardor. El jutjat de Manresa encara no s'ha pronunciat
El Josep Maria Màrquez fa anys que és bomber voluntari, i els darrers dos està adscrit al Parc de Sallent. És un bomber, que surt a ajudar a la gent com tota la resta de bombers, però amb una diferència important: "la gent quan veu bombers, d'un tros lluny, tots som iguals. Tenim vestits iguals, ajudem igual... O sigui, som aparentment iguals. L'única diferència que hi ha és que uns són funcionaris i nosaltres som voluntaris".
Ja fa temps que col·lectius com la plataforma Bombers Precaris en Lluita contra la Conselleria d'Interior reivindiquen que els Bombers voluntaris fan les mateixes tasques i assumeixen els mateixos riscos que els professionals, i que fan la feina "organitzats sota el mateix comandament".
"Però clar", diu el Josep M. "jo si em faig mal fent un acte de servei, fent un servei de bombers, a mi primer la meva empresa" (l'empresa on es guanya la vida, no la Generalitat) "em dirà a tu què t'ha passat, què has fet, saps? És una cosa que si vas a mirar és un frau de llei bàsicament per això, perquè jo si em faig mal fent de bomber entraré dintre de contingències comunes que es diuen, no? No serà una malaltia... Un accident de treball serà una malaltia comuna, i clar, l'empresa em pot dir, agafa els trastos i fot el camp".
Per això no va dubtar a afegir-se a la demanda col·lectiva dels Bombers voluntaris contra la Conselleria d'Interior. La pretensió és acostar-se a les condicions laborals dels bombers professionals i que siguin donats d'alta a la Seguretat Social.
A tot Catalunya, de moment hi ha 410 demandants: 168 a les comarques de Barcelona, 110 a Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona. La demanda presentada al Jutjat de Manresa agrupa 16 persones, bombers de diferents parcs de voluntaris de la Regió d'Emergències Centre. Pertanyen a parcs com els de Gironella, Puig-reig, Sallent, Pinós, Castellfollit del Boix o Puigcerdà.
Com diu el Josep Maria, tenen esperances dipositades en les demandes, perquè diverses seccions socials de tribunals d'instància de Catalunya ja han començat a tramitar-ne algunes. En concret, quatre jutges ja han assenyalat data per a la vista oral, tres més estan tramitant les demandes i cinc estan pendents de l'admissió a tràmit.
Manresa és dels que encara estan pendents d'admissió, assenyalament de vista o altres actuacions rellevants, com també és el cas de les seccions socials dels tribunals d'instància de Barcelona, Tarragona, Sabadell, i Mataró.
Per la seva banda, les seccions socials dels tribunals de Lleida, Terrassa, Granollers i Figueres han admès a tràmit les demandes i han assenyalat els judicis entre el 25 de setembre i el 5 de novembre vinents. Altres, com les seccions socials de Reus, Girona i Tortosa encara estan tramitant les demandes. Pel que fa a Reus, amb 18 bombers demandants, la Generalitat havia al·legat falta de competència jurisdiccional per aquesta causa. La fiscalia es va posicionar a favor dels bombers i el jutjat ha acceptat l'assumpte. Diu el Josep Ma que si els jutges ho van admetent "és que alguna cosa hi veuen", i per això confia que el jutjat de Manresa no serà una excepció.
A Catalunya hi ha un model mixt de bombers, en què conviuen professionals i els coneguts com a voluntaris. El col·lectiu en lluita indica que en la darrera campanya forestal han representat un terç dels efectius, uns 1.500 sobre un total de 4.500. Els 410 voluntaris demandants es troben en parcs d’arreu de Catalunya, concretament, de 61 dels 75 parcs de bombers voluntaris i 10 mixts.
D'altra banda, la setmana passada el col·lectiu es va reunir en quatre assemblees territorials per conèixer en quin punt es troben els diferents processos judicials i per tal de decidir les mobilitzacions dels pròxims mesos.
La intenció és recollir més suports individuals, altres entitats, comitès d'empresa i delegats sindicals. Es recolliran signatures de la ciutadania, cosa per la qual han editat un tríptic per donar a conèixer el seu problema.
La plataforma de bombers ja ha rebut el suport de diverses organitzacions, com Riders X Derechos, Élite Taxi, la secció sindical de CCOO, Solidaritat Obrera, Ecologistes en Acció i la Marea Pensionista, entre altres. A partir de març es duran a terme més mobilitzacions als carrers.
