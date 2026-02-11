Intervenen 130 quilos de marihuana amagats entre bledes en un camió a Llers
Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres arresten els dos xofers
Eva Batlle
Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres, han intervingut 130 quilos de marihuana, valorats en 245.128 euros, que es trobaven amagats en el remolc d’un camió estacionat al municipi de Llers (Alt Empordà). La droga estava oculta entre un carregament de verdures, específicament enmig d’un palet de bledes.
La intervenció va ser possible gràcies a la tasca de la Unitat Canina dels Mossos, que va detectar la presència de substàncies estupefaents durant la inspecció del vehicle. Els agents van detenir els dos ocupants del camió, homes de 29 i 44 anys, amb antecedents com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Els fets es van desencadenar el 8 de febrer, cap a les sis de la tarda, quan els cossos policials van rebre informació que un camió podria estar transportant substàncies estupefaents. Els agents van iniciar tasques de recerca i van localitzar el vehicle estacionat al municipi. A un quart de set de la tarda, van procedir a l’escorcoll del remolc. En tractar-se d’un transport de fruites i verdures, es va activar la Unitat Canina, que va marcar un dels palets del carregament. A l'interior, van trobar 131 bosses de plàstic envasades al buit, amb cabdells de marihuana, cada paquet pesant aproximadament un quilo.
Davant la troballa, els agents van detenir els dos ocupants del camió, que aquest matí han estat posats a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu