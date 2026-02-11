Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què passa si no puc arribar a la feina per culpa del vent?

El Departament de Treball recomana evitar desplaçaments i facilitar el teletreball durant l’alerta vermella per vent

Un arbre caigut per un temporal de vent aquest hivern

Un arbre caigut per un temporal de vent aquest hivern / ACN

ACN

Barcelona

El Govern ha recordat aquest dimecres que els treballadors tenen dret a un permís retribuït si no poden arribar al lloc de feina a causa de l'alerta per risc de vent. El Govern demana evitar els desplaçaments i prioritzar el teletreball davant d’un fenomen meteorològic catalogat com a "risc extrem”. De la mateixa manera, l’Executiu ha suspès activitats educatives i assistencials aquest dijous a tot Catalunya. Des del Departament de Treball han recomanat facilitar el teletreball sempre que sigui possible mentre duri l’episodi. L’article 37.3 g de l'Estatut del Treballador permet un permís de fins a quatre dies anuals per "fenòmens meteorològics adversos".

Protecció Civil té previst enviar una ES-Alert a tota la població indicant les limitacions que hi haurà en vigor entre mitjanit i les 20 hores.

En les últimes setmanes, l’Executiu ha recomanat fer teletreball per les incidències generalitzades a Rodalies. En aquest cas, el Govern va assegurar que els empleats havien de demanar un justificant a Renfe i presentar-lo a l’empresa, que no els podia obligar a recuperar hores.

