Què cobreix (i què no) l’assegurança de la llar en un temporal de vent
La borrasca activa a Catalunya mesures inèdites i dispara els dubtes sobre la protecció real de les companyies davant dels fenòmens atmosfèrics
Regió7
La borrasca Nils, la setena gran tempesta de 2026, està posant a prova no només teulades i façanes a Catalunya, sinó també la lletra petita de milers de pòlisses. Amb ratxes que freguen els 100 km/h, classes suspeses, activitat sanitària no urgent aturada i mig país pendent dels avisos de Protecció Civil, molts propietaris es fan la mateixa pregunta: fins a quin punt respon l’assegurança de la llar quan el vent entra en escena? En la resposta hi entra en joc un actor clau en els grans episodis: el Consorci de Compensació d’Assegurances.
A Espanya, els grans desastres naturals suposen milers de milions d’euros en danys cada any, però una part important d’aquestes pèrdues continua sense assegurar.
Una bretxa de 1.280 milions
Només el 2021, any marcat per Filomena i l’erupció de La Palma, l’impacte econòmic de les catàstrofes naturals va assolir uns 3.600 milions d’euros, dels quals al voltant de 2.320 milions estaven protegits per pòlisses i la resta va quedar a càrrec d’administracions, empreses i famílies.
Aquesta bretxa entre el que paga el sector assegurador i el que queda fora explica per què en cada temporal tornen els mateixos dubtes: qui paga què, en quins casos intervé el Consorci i què cobreix exactament l’assegurança de la llar quan el vent arrenca persianes, trenca vidres o aixeca teulades.
La clau és distingir entre dos escenaris: el dany ordinari i l’extraordinari. Els desperfectes provocats per vent fort, pluja o calamarsa que no arriben a la categoria de fenomen extrem solen estar inclosos en moltes pòlisses de la llar, sempre que se superi la intensitat mínima fixada al contracte (sovint a partir de ratxes d’uns 70–80 km/h, tot i que cada asseguradora estableix el seu llindar).
Risc extraordinari
En canvi, quan es tracta d’un episodi qualificat de risc extraordinari —com ara vents excepcionalment intensos, inundacions severes o fenòmens molt poc habituals— la responsabilitat es desplaça cap al Consorci de Compensació d’Assegurances, sempre que l’habitatge estigui assegurat.
I què cobreix realment l’assegurança de la llar durant un temporal de vent si no arriba a la categoria d’extraordinari? En moltes pòlisses s’inclouen els danys al continent (parets, cobertes, finestres, estructura) i al contingut (mobles, electrodomèstics, objectes personals) provocats per vents forts que superin el llindar pactat, així com trencaments de vidres i desperfectes en persianes, tendals o elements ancorats.
Alguns contractes també incorporen la cobertura d’inhabitabilitat: si el pis queda inutilitzable, es pot accedir a una compensació per pagar allotjament temporal, sempre dins dels límits establerts.
Ni per a tot ni per a tothom
Quan l’episodi es considera extraordinari, entra en joc el Consorci, però no per a tot ni per a tothom. Aquest organisme públic actua com a asseguradora d’últim recurs davant de fenòmens extrems i compensa els danys sempre que existís una pòlissa en vigor.
Ara bé, no es fa càrrec de tot: queden fora, per exemple, danys derivats de la manca de manteniment o de béns no assegurats, i les indemnitzacions mai no poden superar el capital pactat.
Béns infravalorats i límits
Un altre aspecte clau és el dels límits econòmics. Si el capital assegurat es va quedar curt, la compensació serà proporcional i pot no cobrir el cost real de la reparació o substitució.
Les ajudes públiques, quan n’hi ha, estan pensades per complementar, no per substituir, les assegurances.
Com reclamar
En un temporal com el de Nils, els experts recomanen revisar la pòlissa, comunicar el sinistre com més aviat millor i documentar els danys amb fotografies, vídeos i factures.
Guardar proves i no llençar res abans de la peritació pot marcar la diferència entre una indemnització adequada i una reclamació complicada.
