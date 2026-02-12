Els efectes del vent a Manresa: un arbre caigut sobre dos vehicles, branques a terra i danys en façanes
La Policia Local de Manresa rep 22 trucades per incidències derivades del temporal entre les 7 i les 14 h d'aquest dijous
Segons dades de l’Ajuntament de Manresa, entre les 7 h i les 14 h d’aquest dijous, la Policia Local de Manresa ha rebut un total de 22 trucades per incidències causades pel vent.
Cap d’elles ha revestit d’especial gravetat, i en molts casos han estat actuacions preventives, davant de branques, arbres o estructures que amenaçaven de caure.
Arbres i branques, les incidències més nombroses
Una part important dels avisos han estat relacionats amb arbrat afectat per les fortes ratxes de vet, destacant la caiguda d’un arbre sobre dos vehicles al barri del Xup a primera hora del matí, així com diversos casos d’arbres o branques de grans dimensions amb risc de caiguda al mateix barri, a la plaça de la Creu, al carrer Doctor Ferran, a la plaça Prat de la Riba i al Camí Vell de Santpedor.
En aquests serveis hi han intervingut principalment els Bombers de la Generalitat i la brigada municipal de Parcs i Jardins, que han assegurat les zones afectades i han retirat els elements caiguts o inestables. També es va registrar una falsa alarma al carrer Ignasi Balcells.
Danys en façanes, teulades i elements constructius
El vent també ha provocat múltiples incidències en edificis. S’han rebut avisos per peces de teulada a punt de desprendre’s a diversos punts de la ciutat, com als carrers Pirineu, Sallent amb Artés, Baixada del Carme, carretera del Pont de Vilomara i carretera de Viladordis. Igualment, s’ha actuat per una persiana amb risc de caiguda a la Muralla Sant Francesc i per despreniments o elements inestables en façanes als carrers del Born i Barcelona.
En la majoria d’aquests casos, els Bombers han revisat i assegurat els elements afectats, amb el suport de la Policia Local, Mossos d’Esquadra i els serveis municipals de neteja quan ha estat necessari.
Altres incidències a la via pública
Entre les actuacions també hi ha hagut la retirada d’un contenidor bolcat al carrer Pau Casals, la intervenció per pancartes i cartells publicitaris inestables a l’avinguda dels Països Catalans i altres punts de la ciutat, així com la retirada de plàstics que volaven al carrer Navarra. També s’ha revisat un pal de la llum amb possible risc de caiguda al carrer Cristòfol Colom.
Aquesta és la llista sencera d’actuacions facilitada per l’Ajuntament de Manresa:
- 7.17h: Barri del Xup. Caiguda d’un arbre sobre dos vehicles. S’ha activat a Bombers de la Generalitat.
- 7.38h: Muralla Sant Francesc. Persiana d’un segon pis que estava a punt de caure a la via. S’ha activat a Bombers de la Generalitat.
- 7.58h: Carrer Pirineu. Peça a punt de caure d’una teulada. Bombers i Mossos es fan càrrec del servei.
- 8h: Carrer Pau Casals. Contenidor bolcat enmig de la vorera. Es retira.
- 8h: Carrer Sallent amb carrer Artés. Peces a punt de caure d’una teulada. S’assegura el lloc.
- 8.12h: Plaça Prat de la Riba. Branca caiguda a la rotonda. Es retira.
- 8.23h: Av. Països Catalans amb Joan Fuster. Pancartes publicitàries inestables. Se’n fa càrrec Bombers.
- 8.45h_ Maria Matilde Almendros. Arbre de grans dimensions inestable. Bombers valora la situació. Ajuntament assegura i protegeix el lloc. S’està estudiant retirar-lo.
- 9h: Crta. Viladordis. Canal pluvial a punt de caure. Se’n fa càrrec Bombers.
- 9.17h: Camí Vell de Santpedor. Arbres petits inestables. Se’n fa càrrec Parcs i Jardins de l’Ajuntament.
- 9.25h: Sant Antoni Maria Claret. Trucada per informar que hi ha una persiana que pot caure de l’edifici de l’Alcoholera. Es comprova que està fora de la guia. Sense perill.
- 9.40h: Carrer Navarra. S’informa que hi ha plàstics volant a la via pública. Se’n fa càrrec Neteja de l’Ajuntament.
- 9.55h: Carrer del Born. Cau arrebossat d’una façana. Se’n fa càrrec Bombers i Neteja de l’Ajuntament.
- 10.30h: Baixada del Carme. Planxes de plàstic en una teulada a punt de caure. Se’n fa càrrec Bombers.
- 10.36h: Carrer Barcelona. Peça d’una façana a punt de caure. Policia Local observa que és un petit tros de tela asfàltica que no presenta perill. Igualment, Bombers passa a revisar.
- 10.55h: Barri del Xup. Branca gran d’un arbre a punt de caure. Se’n fa càrrec Bombers.
- 11.13h: Crta. Pont de Vilomara. Peça d’una teulada a punt de caure. Se’n fa càrrec Bombers.
- 11.20h: Cristòfol Colom. Pal de la llum amb possible risc de caiguda. Se’n fa càrrec Bombers.
- 11.34h: Plaça de la Creu. Arbre a punt de caure. S’assegura la zona i se’n fa càrrec Parcs i Jardins de l’Ajuntament.
- 12.13h: Ignasi Balcells. Arbre a punt de caure. Falsa alarma.
- 12.33h: Carrer Doctor Ferran. Branca d’un arbre caiguda. S’assegura la zona i se’n fa càrrec Parcs i Jardins de l’Ajuntament.
- 13.18h: Av. Països Catalans amb Fra Jacint Coma i Galí. Cartells publicitaris a punt de caure. Se’n fa càrrec Bombers.
A banda, ahir dimecres a les 19.10h, els Bombers van haver d’actuar a la façana de l’edifici municipal de la Florinda, per una peça que s’havia desprès de la teulada, també a causa del vent.
