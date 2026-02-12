El Govern justifica les mesures preses pel Ventcat i assegura que han servit per reduir "riscos"
Dalmau demana fer confiança a les decisions tècniques que es prenen "amb rigor i ciència"
ACN
El Govern ha justificat aquest dijous a la tarda les mesures restrictives a la població per l'alerta del pla d'emergències Ventcat, en previsió de les ventades que han assolat avui bona part del país. Davant les crítiques d'alguns territoris, on l'episodi no ha estat tan acusat com s'esperava, el portaveu de la Presidència i president de la Generalitat en funcions, Albert Dalmau, ha assegurat que gràcies a aquestes mesures i a la col·laboració ciutadana s'han "reduït els riscos". A través de la xarxa social X, Dalmau ha assegurat que Catalunya "és diversa" però que el vent "no entén de divisions administratives". També ha demanat fer confiança a les decisions tècniques que es prenen "amb rigor i ciència".
Per donar idea de la diversitat del fenomen que ha afectat avui Catalunya, el conseller de la Presidència ha explicat que l'episodi "violent" s'ha deixat sentit "del Ripollès al Pallars, a Barcelona, al Vallès o a la Garrotxa".
Dalmau ha admès que dins d'una mateixa comarca hi ha hagut "zones amb ràfegues de 120 quilòmetres per hora i d'altres amb poc vent", però ha recordat que "cada dia milers de persones es mouen arreu del territori per treballar".
Per això, i després de recordar que la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) marcava una previsió de perill per vent per a avui de sis sobre sis, Dalmau ha demanat fer "confiança en les decisions dels equips d'emergència que vetllen per tots nosaltres amb rigor i ciència".
I ha reblat: "Gràcies a les mesures que tots hem pres i a la col·laboració ciutadana, hem reduït els riscos".
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»