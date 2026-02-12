Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La planta de Seat cancel·la el torn de producció de la tarda pel vent

La companyia establerta a Martorell es planteja què fer amb el torn de nit

Línia de muntatge a la planta de Seat a Martorell

Línia de muntatge a la planta de Seat a Martorell / ACN

ACN

Barcelona

El vent també provoca afectacions en el sector de l'automòbil a Catalunya. Les plantes automobilístiques de Seat i Ebro han cancel·lat els seus torns tarda, després de suspendre els de nit i el de primera hora del matí aquest dijous després de l'avís vermell per fort vent decretat pel Govern, i que també ha suspès tota l'activitat lectiva i sanitària no urgent.

Des d'Ebro han confirmat que esperen reprendre la producció amb el torn de nit, mentre que des de Seat estudien la situació per decidir en les pròximes hores què fer. D'altra banda, fonts sindicals han explicat que el comitè d'empresa d'Ebro va demanar la paralització de l'activitat per evitar els desplaçaments que poguessin posar en perill la integritat física dels treballadors, i es va consensuar entre ambdues parts paralitzar l'activitat industrial.

Una quarantena de centres educatius d'arreu de Catalunya pateixen destrosses a causa del vent

Solsona i Santa Margarida de Montbui acolliran actes del Dia Mundial de la Poesia

La CGT denuncia “manca de previsió” del 112 davant l’alerta per fort vent i assegura que es perden trucades d’urgència

Aquests són els dies que els gegants del Carnaval de Solsona surten a ballar

Van Morrison torna a Barcelona després de nou anys d’absència

La planta de Seat cancel·la el torn de producció de la tarda pel vent

El Team 7 Rencs recull els guardons de l'any i Lluís Marsol canvia d'equip serà als estatals i als catalans d'enduro

La Delegació del Govern a la Catalunya Central confirma que fins al moment no hi ha hagut greus incidències pel vent a la regió

