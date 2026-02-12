La planta de Seat cancel·la el torn de producció de la tarda pel vent
La companyia establerta a Martorell es planteja què fer amb el torn de nit
ACN
El vent també provoca afectacions en el sector de l'automòbil a Catalunya. Les plantes automobilístiques de Seat i Ebro han cancel·lat els seus torns tarda, després de suspendre els de nit i el de primera hora del matí aquest dijous després de l'avís vermell per fort vent decretat pel Govern, i que també ha suspès tota l'activitat lectiva i sanitària no urgent.
Des d'Ebro han confirmat que esperen reprendre la producció amb el torn de nit, mentre que des de Seat estudien la situació per decidir en les pròximes hores què fer. D'altra banda, fonts sindicals han explicat que el comitè d'empresa d'Ebro va demanar la paralització de l'activitat per evitar els desplaçaments que poguessin posar en perill la integritat física dels treballadors, i es va consensuar entre ambdues parts paralitzar l'activitat industrial.
