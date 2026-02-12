Una quarantena de centres educatius d'arreu de Catalunya pateixen destrosses a causa del vent
Hi ha hagut caigudes d'elements de façana, d'arbres als patis, de teulades o de murs
ACN
Una quarantena de centres educatius d'arreu de Catalunya han informat de destrosses de diversa consideració causades per les ratxes de vent que han afectat el país aquest dijous. Majoritàriament són escoles i instituts de l'àmbit metropolità, però també n'hi ha del Penedès. Entre els desperfectes detectats hi ha sostres arrencats parcialment, murs i arbres caiguts o elements de façana que el vent s'ha endut. A l'Institut Joan Miró de Polinyà (Vallès Occidental), el vent ha fet volar part de la teulada del gimnàs, una coberta de fibrociment. A l'Escola Josep Manuel Peramàs de Mataró, ha resultat arrencat el sostre del teatret del pati i han caigut branques sobre el sostre del mòdul del menjador.
També a Mataró, a l'Escola Marta Mata el vent ha arrencat i ha tirat a terra un guarda mur, i n'ha deixat un altre amb risc imminent de caiguda. A més, la porta d'entrada ha quedat desplaçada i un arbre ha quedat inclinat amb possible risc de caiguda.
A Torrelavit (Alt Penedès), han caigut pins al pati de l'Escola J. J. Ràfols, on també ha caigut un pal de la instal·lació elèctrica. A Badalona, a l'Escola Gitanjali, un arbre ha caigut i ha afectat les canonades del pati, mentre que a Santa Coloma de Gramenet, s'ha desprès el sostre de l'Escola La Bastida.
Finalment, entre els desperfectes més destacats també apareix l'Escola Nova Fortuny de l'Hospitalet de Llobregat, ho han caigut plaques de sostre arrencades pel vent d'edificis pròxims.
