Dos de cada tres catalans no han pogut teletreballar durant el temporal: “Les primeres hores han estat de nervis i caos”
Els sindicats coincideixen que, en general, les empreses no posen traves a l’ús del permís retribuït quan no es pot acudir al lloc de feina, però alerten que algunes juguen amb la desinformació per desincentivar-lo
Gabriel Ubieto
El temporal de vent d’aquest dijous s’ha convertit, per a alguns, en una mena de màquina del temps fins a gairebé sis anys enrere, quan l’emergència sanitària va restringir la mobilitat i l’oficina es va traslladar a casa per a qui va poder teletreballar. Com aleshores, una part important de la població treballadora —la majoria— no ha pogut desenvolupar les seves funcions des de casa i s’ha hagut de desplaçar al centre de treball. Tot plegat en una jornada marcada per fortes ratxes de vent que, de moment, deixen nou hospitalitzats, cinc d’ells en estat greu.
“Algunes empreses ho han fet bé, però en d’altres les primeres hores del dia han estat un caos”, explica Montserrat García, delegada de la CGT i treballadora del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del Prat de Llobregat. Segons relata, l’empresa ha decretat serveis mínims el dia abans i només ha fet treballar un 11% de la plantilla, prioritzant el personal resident al municipi. “En altres serveis, els serveis mínims no s'han comunicat fins aquest mateix matí, quan molta gent ja era al seu lloc”, lamenta.
Oficis essencials, com l’atenció domiciliària, s’han combinat amb altres feines no indispensables però impossibles de fer a distància. “A primera hora hi havia molts nervis. El vent era tan fort que, malgrat tenir les portes tancades i les gàbies plenes de paquets, aquestes no paraven de moure’s”, explica Pepa Patricia Díaz, delegada de CCOO a Correos Exprés i tècnica de prevenció de riscos laborals.
Malgrat la tensió inicial, durant la jornada s'ha reforçat la vigilància i no s'han registrat incidents. “De les 50 persones del meu torn, només una es va quedar a casa amb el permís retribuït perquè no podia venir”, detalla.
Fins a un 40% podria teletreballar
Diversos estudis han estimat el potencial del teletreball. El Banc d’Espanya el situava al voltant del 30% dels ocupats, mentre que l’Idescat l’eleva fins a gairebé el 40%. En xifres globals, això suposaria que entre 1,1 i 1,5 milions de treballadors a Catalunya podrien treballar des de casa, tot i que la pràctica habitual es manté entorn del 15%, segons l’EPA.
Tot i que és difícil quantificar quants treballadors s’han quedat a casa durant el temporal, les dades de mobilitat reflecteixen una clara reducció dels desplaçaments: un 17% menys de trànsit a l’àrea metropolitana de Barcelona i un 44% menys de validacions al metro.
Dubtes amb el permís retribuït
Per als treballadors amb possibilitat de teletreballar, la casuística ha estat clara i els sindicats no han detectat problemes rellevants. La Generalitat, de fet, va recomanar dimecres a la tarda que els empleats públics treballessin des de casa.
Tanmateix, la manca de protocols clars continua generant incertesa. La normativa permet que els treballadors que no puguin teletreballar i tampoc desplaçar-se per causes meteorològiques s’absentin fins a quatre dies sense perdre salari. Però no tothom exerceix aquest dret.
“Molta gent ha anat a treballar presencialment tot i que hauria pogut fer la feina des de casa”, apunta Monika Benito, delegada de la UGT a Konecta. “Si l’empresa no dona instruccions explícites, a la gent li costa exercir els seus drets per por de represàlies indirectes”, afirma.
CCOO i UGT asseguren no tenir constància, ara per ara, de conflictes generalitzats, tot i que adverteixen que possibles incidències podrien aflorar en els pròxims dies.
Reactivació progressiva
Per a alguns, la jornada ha estat caòtica; per a d’altres, tranquil·la. Daniel Pérez, operari d’amarres al Port de Barcelona, no va haver d’atendre cap urgència. “No és agradable sortir a remolcar un vaixell amb aquest vent”, admet. Gran part de l’activitat s’ha reprogramat per a la tarda i la nit, quan es preveu que el vent hagi afluixat.
“Això és una màquina de xurros: la feina que no fas tu, l’haurà de fer el següent torn”, conclou.
