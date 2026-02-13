Detingut un home per segrestar la seva parella durant dos anys
La policia ha detingut un home de 50 anys per haver tingut segrestada la seva parella durant dos anys, sotmetent-la a tortures i vexacions. La dona, de qui no se sabia res des del 2024, va aconseguir escapar de la casa que tots dos compartien a San José de la Vega (Múrcia). Va aprofitar que l’home dormia per saltar per la finestra de l’habitatge i fugir. Juntament amb ell, han estat detingudes tres persones més com a còmplices —la filla del detingut i dos veïns— per tenir-ne coneixement i no denunciar-ho. Salma, de 38 anys, tenia hematomes per tot el cos i ha perdut la visió d’un ull.