Protecció Civil diu que aquest dissabte no s'esperen situacions de risc "vital" pel vent però demana no abaixar la guàrdia
Delgado insta els ajuntaments a garantir la seguretat de les rues segons el vent i la "singularitat" del municipi
ACN
Protecció Civil assegura que l'episodi de vent de dissabte no és "comparable" al de dijous, però alerta que hi ha risc i demana "no abaixar la guàrdia". Així ho ha dit en declaracions als mitjans el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha indicat que dissabte no s'espera la caiguda d'arbres o elements estructurals que puguin suposar un risc "vital" per a les persones. Per això, no es plantegen restriccions ni la suspensió general de rues, però sí recomanacions. En aquest sentit, ha dit que l'element que més els preocupa són les rues de Carnestoltes als diferents municipis. Protecció Civil manté l'alerta del Ventcat per un nou episodi de vent intens a partir d'aquest vespre i durant el cap de setmana.
Delgado ha explicat que han rebut consultes de diferents ajuntaments i ha indicat que se'ls ha demanat que reforcin la seguretat dels recorreguts i els ajustin, si cal, per garantir la seguretat.
On hi ha més risc per ventada, ha apuntat, és al Pirineu, Prepirineu, l'Empordà, les Terres de l'Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida, on es preveuen vents d'entorn dels 100 km/h, exceptuant l'Empordà on són superiors de forma habitual.
Així, ha dit, cada cas dependrà de la "singularitat" del municipi, que ha de vigilar en funció de si el vent que bufa és l'esperable en una situació de vent fort o supera els valors. "Entre 90 i 120 km h és on es podrien produir situacions de risc important", ha assegurat. Així, no hi ha una recomanació general de suspensió i serà cada municipi qui haurà "d'afinar" en quines condicions es duu a terme la celebració del Carnestoltes. "Tenim 24 hores per fer l'ajust adaptat a la realitat de cada municipi", ha apuntat.
Per exemple, si al municipi el vent bufa més fort en una zona per on travessa la rua, seria recomanable que s'adapti perquè no passi per allà, ha explicat. També es pot optar per treure tanques si hi ha obres o emprendre altres accions per ajustar-ho a les condicions climàtiques.
En tot cas, ha assenyalat que no esperen un episodi generalitzat ni situacions "de gravetat" i si hi hagués incidents, el sistema tindria capacitat de resposta. S'espera que el vent duri fins diumenge, quan comenci a remetre. L'episodi es mantindrà al llarg de dissabte i no hi haurà una hora punta. Protecció Civil estarà monitorant la situació.
Es preveu que dissabte sigui el dia de màxima afectació, amb avisos de probabilitat baixa de ratxes de vent de 108 Km/hores al Pirineu, Prepirineu i terç sud.
A partir de la matinada de dissabte, es preveu que el fenomen s'intensifiqui i es puguin produir ratxes superiors als 90 km/h a la meitat oest i nord del territori, especialment a les comarques del sud-oest i del Prepirineu i Pirineu. Dissabte serà la jornada de màxima afectació.
De cara a diumenge, les ratxes màximes es produiran principalment durant la matinada i aniran a la baixa fins al migdia, afectant zones del Pirineu, Prepirineu i sud del prelitoral i litoral. El vent bufarà de component nord i oest i, al Pirineu, es produirà el fenomen del torb, especialment a cotes altes.
Onatge i neu
També s’ha activat el Pla Procicat per fort onatge a l’Empordà. Les onades poden superar puntualment els quatre metres a l’Alt i Baix Empordà, especialment al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur.
D'altra banda, es manté la prealerta per neu a la Vall d’Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Es preveuen gruixos superiors als 20 cm per sobre dels 1.300 metres, amb una cota que començarà entorn dels 1.200 metres i que dissabte podria baixar fins als 600 metres. Per sobre dels 2.000 metres es poden acumular més de 40 cm. La combinació de neu i vent pot generar torb en zones exposades i neu transportada.
A més, està en prelaerta el pla Allaucat a causa de la previsió de perill d'allaus fort (4) per a dissabte 14 de febrer a l'Aran-Franja Nord Pallaresa. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya informa que s'espera una elevada activitat d'allaus a causa de la nevada abundant prevista i el fort vent del Nord i Nord-oest.
Balanç de l'episodi de vent anterior
Des de l’inici de l’episodi fins aquest divendres a les 12 hores, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 6.225 trucades, que han generat 5.298 expedients. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès (33,54%), el Vallès Occidental (20,39%), el Baix Llobregat (18,13%), el Maresme (9,82%) i el Vallès Oriental (5,14%).
Els incidents han estat principalment relacionats amb risc estructural, obstacles a la via pública, incidències de trànsit, afectacions a subministraments i peticions d’informació.
Els Bombers de la Generalitat han fet 4.117 serveis relacionats amb el temporal de vent, concentrats principalment a les Regions d’Emergències Metropolitana Nord (1.910), Metropolitana Sud (1.641), Tarragona (229), Girona (165) i Centre (101). Bombers de Barcelona han atès 367 serveis. Els Mossos d’Esquadra han gestionat 546 incidents.
Una persona morta i nou ingressades a l'hospital
Pel que fa a l'afectació sanitària, nou persones han estat ingressades en centres hospitalaris, amb el balanç d’una persona morta per la caiguda de part del sostre d’una nau industrial a Barcelona. Dues persones ferides en estat greu i una en estat crític i estable. La resta d'afectats han estat donats d’alta.
Rànquing de ratxes registrades
Pel que fa a les ratxes més significatives registrades des de l’inici de l’episodi destaquen: Montserrat – Sant Dimes (Bages): 114,8 km/h; Molló – Fabert (Ripollès): 114,5 km/h; Port de Barcelona – Bocana Sud (Baix Llobregat): 105,1 km/h i Mataró (Maresme): 104,4 km/h.
Segons Endesa, queden 11 municipis amb incidències de subministrament elèctric, amb 2.099 abonats afectats.
