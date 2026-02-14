Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festa sense incidents

Uns 300 mossos faran 80 controls d’alcohol i drogues durant el Carnaval

Trànsit recorda que l’any passat van morir set persones en cinc accidents de trànsit durant el cap de setmana de la celebració

Control d’alcoholèmia de Mossos

Control d’alcoholèmia de Mossos / Mossos

Germán González

Barcelona

Encara amb el record del tràgic cap de setmana de Carnaval de l’any passat en què van morir set persones en cinc accidents a la xarxa viària catalana, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la prudència en els desplaçaments per aquesta festivitat. A més, els Mossos d’Esquadra desplegaran un dispositiu especial a les carreteres per augmentar la seguretat viària i realitzarà una campanya intensivade controls d’alcohol i drogues que s’allargarà fins el dimecres de Cendra.

En concret, uns 300 agents faran 80 controls de forma aleatòria i en qualsevol moment del dia repartits per tota la xarxa viària catalana. No obstant, es posarà especial atenció a zones amb celebracions destacades de Carnaval com Solsona, Torelló, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Platja d’Aro.

A la mateixa campanya de Carnaval de l’any passat es van imposar 736 denúncies per positiu en alcoholèmia (555 per via administrativa i 181 per via penal), cosa que suposa un càstig en el 5,2% del total de proves d’alcoholèmia realitzades. D’altra banda, de les 884 proves d’estupefaents que es van realitzar, 404 van donar positiu.

Trànsit també ha demanat als conductors moderar la velocitat, mantenir l’atenció a la carretera i respectar les normes de circulació. D’altra banda, també es regularà el trànsit en alguns municipis amb festivitats molt freqüentades, com tancar la sortida 30 de la C-32, la de Sitges Centre, en els dos sentits. Per accedir al municipi s’haurà d’agafar la sortida anterior de l’autopista, la número 31 (Sitges Nord), o bé les posteriors (Vilanova i la Geltrú en sentit sud o Sitges Oest en sentit Barcelona).

A Platja d’Aro i Palamós, Trànsit ha invertit la prioritat de les rotondes GI-662 (de les Ovelles) i de la GI-666 (de la Nàutica) per facilitar els accessos a aquests municipis així com la sortida a la nit.

TEMES

