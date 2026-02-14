Detenen l'imam de la mesquita de Ripoll per una presumpta agressió sexual
L'Ajuntament diu que el detingut era imam i la víctima menor, però la policia catalana no ho confirma
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L'Ajuntament de la ciutat ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ha tingut coneixement per "vies no oficials" de la detenció. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha assegurat que el detingut seria l'imam de la mesquita local, i la víctima una menor, elements que la policia catalana no confirma. El consistori ha assegurat que ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l'Ajuntament "demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l'imam acusat d'agredir sexualment una menor" al municipi.
"Que me n'assabenti gràcies a una marroquina i no gràcies al Departament d'Interior que l'imam que predica a Ripoll ha estat detingut per presumpta agressió sexual a una menor, és inversemblant i inadmissible", ha criticat l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, en un missatge a X. "I que aquesta notícia no obri el telenotícies, encara més", ha continuat Orriols, que ha interpel·lat directament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha reiterat que el consistori ripollenc demanarà personar-se com a acusació en el cas. De fet, l'Ajuntament de Ripoll ha publicat un comunicat on manifesta el seu "profund malestar" per no haver estat informat d'aquesta detenció per canals oficials, "especialment atesa la gravetat dels fets i l'impacte social que poden tenir".
"Condemnem qualsevol forma de violència sexual i reiterem el nostre compromís absolut amb la protecció dels drets dels infants i les adolescents", ha recalcat el consistori, que s'ha posat els serveis jurídics municipals a disposició de la família de la menor afectada, així com tots els recursos de suport psicològic i social disponibles.
Agressió a una menor de 13 anys de la comunitat musulmana
La detenció es va produir el dijous 12 de febrer i l'arrestat seria l'imam de la mesquita Annur de Ripoll, d'uns 40 anys i que fa uns cinc anys que ocupa el càrrec, segons ha detallat la periodista Anna Punsí. L'home hauria fet tocaments a una menor de 13 anys de la comunitat musulmana. Segons consta en la denúncia, interposada el 7 de febrer, la presumpta agressió sexual s'hauria produït mentre feia classes amb l'imam, que es va asseure en una cadira, li va tocar els pits per darrere i li va mossegar una galta de la cara. La menor ho va explicar als seus familiars, que van optar per denunciar-ho als Mossos.
