Les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria treballen juntes per perseguir el tràfic de drogues, bitllets i armes
La policia catalana té 65 gossos ensinistrats amb cada vegada amb més serveis, especialment els de la prevenció
Gerard Vilà (ACN)
Els Mossos i la Gendarmeria treballen conjuntament amb les respectives unitats canines per tal de perseguir el tràfic de drogues, d'armes i de bitllets, a més de la recerca de persones. Els dos cossos fan pràctiques amb l'objectiu d'aprendre les tècniques l'un de l'altre i poder-les fer servir. A Catalunya, els Mossos tenen 65 gossos repartits en les diverses regions policials. L'activitat més habitual és la prevenció en la recerca d'explosius, que els agents fan en espais que visiten algunes autoritats, però també en llocs molt concurreguts com camps de futbol o en grans festivals. A més, la detecció de drogues és un altre dels serveis més destacats, especialment a la frontera on el tràfic d'estupafaents és una de les preocupacions.
En Kai i el seu guia, un mosso de la canina, comencen un exercici al soterrani de l'Auditori de Girona. L'objectiu és que el gos trobi un explosiu amagat en algun lloc, però ni en Kai ni el mosso que va amb ell saben on és. En qüestió de tres minuts, el gos s'asseu sense moure's al costat d'un armari. A dins, efectivament, hi ha l'explosiu amagat, la pràctica ha sortit bé.
I un dels motius pels quals ha anat bé ha estat perquè en Kai ha trobat la bomba, però també perquè ha respost exactament com estava previst, asseient-se i sense moure's. Mentrestant, a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona en Beepper, un pastor alemany, busca bitllets i drogues.
En aquest cas, el guia el segueix amb la corretja per indicar-li les zones on creu que ha de buscar. Al cap de pocs minuts, en Bipper es queda aturat, amb el morro indicant una zona de l'escenari que abans ha gratat amb les potes. A dins, els Mossos hi havia amagat bitllets. Poca estona més tard, fa el mateix en una caixa on hi havia una bossa amb una mica de cocaïna.
Mentrestant, en un garatge de l'auditori, una agent de la Gendarmeria fa flairar durant uns segons una peça de roba d'un company, que simula ser un terrorista amagat, a un dels gossos que entrena. De cop, l'animal comença a fer un recorregut calcat al que, poca estona abans, ha fet el figurant. Després de recórrer diversos llocs de l'aparcament, entre els quals un túnel, el gos acaba trobant el figurant en una habitació contigua amagat darrere d'un extractor.
Aquestes són només tres de les pràctiques que les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria fan i que serveixen, entre altres coses, per aprendre tècniques noves i intercanviar maneres de fer.
El cap de la unitat del Centre de Cooperació Policial Duaner (CCPA) del Pertús dels Mossos, el sotsinspector Xavier Vinagre, assenyala que la cooperació en aquests entrenaments permet conèixer com treballen els dos cossos policials perquè "interessa posar que es coneguin millors pràctiques".
El seu homòleg a la Gendarmeria, el capità Julien Buitrago, recorda que la delinqüència no hi entén de fronteres i que els coneixements que adquireixen fent aquests exercicis serviran "en poques setmanes als companys que estan al carrer". Buitrago ressalta que el tràfic de drogues és un "problema evident" en una zona fronterera com la Jonquera i les unitats canines són "especialment efectives" per lluitar-hi.
Entrenament per a cada situació
Una de les claus és que cada gos estigui ensinistrat de manera concreta. El cap de la canina dels Mossos, el sotsinspector Òscar Leonardo, explica que en el cas dels explosius han de quedar-se quiets, perquè pot haver-hi sensors de moviment o de so que activin la bomba.
En canvi, en el cas dels bitllets o les drogues el que fan és quedar-se quiets assenyalant amb el morro on hi ha la substància que busquen. En el cas de la recerca de persones, l'animal borda un cop l'ha trobat per tal d'alertar als Mossos.
"Nosaltres els ensinistrem en funció del que volem en cada moment i el gos treballa segons el que li diem", explica.
La pràctica va concloure amb un exercici d'atac dels gossos de la Gendarmeria. Els animals es quedaven quiets fins que el guia li donava l'ordre d'atacar. Ho feien a la part concreta on el policia li deia. Un cop l'animal mossegava la protecció del figurant, no es deixava anar fins que el guia li ho ordenava. Leonardo explica que els Mossos no tenen gossos dedicats a l'atac i assenyala que "és com treure l'arma".
