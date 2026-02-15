Alerten d’una nova estafa que suplanta la DGT
Els Mossos alerten del missatge que pots rebre al teu correu electrònic
Els Mossos d’Esquadra han alertat recentment d’una campanya de smishing que supla la Direcció General de Tràfic (DGT) per enganyar els ciutadans i aconseguir els seus diners o dades personals. La policia ha compartit a la xaxa social 'X' la captura d’un dels missatges que circulen, en què s’indica que hi ha una multa pendent i que cal pagar-la immediatament.
Segons els agents, aquests missatges són una estafa: utilitzen la pressió de suposades multes per induir a clicar en enllaços fraudulents que poden robar dades bancàries o personals.
“Vigila amb missatges com aquest, suplanten la DGT i volen que paguis ràpidament, però és una estafa. Si tens dubtes, consulta per altres canals com l’app de la DGT o directament la seva pàgina amb certificat digital. No segueixis cap enllaç”, ha advertit la policia a través del seu compte oficial.
Les autoritats recomanen:
- No fer clic en cap enllaç rebut per SMS sospitós.
- Comprovar qualsevol notificació directament a l’app oficial de la DGT o a la seva pàgina web amb certificat digital.
- No facilitar mai dades personals ni bancàries a través d’aquests missatges.
Els Mossos recorden que aquestes estafes són cada vegada més habituals i que és important difondre la informació per evitar que més persones caiguin en el frau.
