Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se

Un dels enregistraments de la càmera amagada

Un dels enregistraments de la càmera amagada / IGAT

Juan José Fernández

Madrid

Era proper a la família i es va guanyar la seva confiança cuidant un dels habitants d’una casa de Pilas, que no es val per si mateix. Però aprofitava les seves visites freqüents per dedicar-se a pràctiques sexuals delictives. Aquesta és l’activitat que li ha costat la detenció per part de la Guàrdia Civil.

Agents de l’institut armat han detingut un home de mitjana edat com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat de les persones. Segons ha confirmat aquest diumenge la Guàrdia Civil, el detingut va aprofitar les seves nombroses visites al domicili per, l’abril del 2024, fer un forat en un dormitori de l’habitatge i instal·lar-hi una petita càmera de vídeo oculta. Amb ella es dedicava a captar imatges de dues de les inquilines mentre es vestien i es despullaven diàriament.

Segons els primers indicis recollits per la Guàrdia Civil, aquest cuidador voyeur hauria estat gravant imatges durant mesos, tot i que actuava amb cautela: no ho feia cada dia.

Els seus assalts van continuar fins que una de les dues dones es va adonar que hi havia un forat estrany en un dels mobles de l’habitació. Hi ha constància, com a mínim, de cinc gravacions d’elles dues canviant-se de roba.

Els agents estudien abundant material informàtic, imatges que també tenia desades en un telèfon mòbil. En la investigació no es descarta que apareguin més víctimes quan s’acabi d’analitzar el material videogràfic.

El cas l’instrueix el jutjat de primera instància de Sanlúcar la Mayor. El seu titular ha ordenat una mesura cautelar d’allunyament.

