Successos
Detingut l’imam de Ripoll per una presumpta agressió sexual a una menor
L’Ajuntament de Ripoll «demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l’imam acusat d’agredir sexualment una menor» al municipi.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L’Ajuntament de Ripoll ha assegurat en un comunicat a les xarxes socials que, per fonts no oficials, ha tingut coneixement que es tracta de l’imam de la mesquita de Ripoll, una cosa que han confirmat fonts policials a EL PERIÓDICO.
El presumpte agressor hauria fet tocaments a una menor de 13 anys durant una formació a la mesquita a inicis de febrer. La menor ho va explicar a la família uns dies més tard i van formalitzar la denúncia davant els Mossos, que van detenir l’imam dijous i ha passat a disposició judicial.
El consistori ha assegurat que ofereix recolzament jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l’Ajuntament «demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l’imam acusat d’agredir sexualment una menor» al municipi.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres