Detingut l’imam de Ripoll per una presumpta agressió sexual a una menor

L’Ajuntament de Ripoll «demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l’imam acusat d’agredir sexualment una menor» al municipi.

Arxiu – Un vehicle dels Mossos

Germán González

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L’Ajuntament de Ripoll ha assegurat en un comunicat a les xarxes socials que, per fonts no oficials, ha tingut coneixement que es tracta de l’imam de la mesquita de Ripoll, una cosa que han confirmat fonts policials a EL PERIÓDICO.

El presumpte agressor hauria fet tocaments a una menor de 13 anys durant una formació a la mesquita a inicis de febrer. La menor ho va explicar a la família uns dies més tard i van formalitzar la denúncia davant els Mossos, que van detenir l’imam dijous i ha passat a disposició judicial.

El consistori ha assegurat que ofereix recolzament jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l’Ajuntament «demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l’imam acusat d’agredir sexualment una menor» al municipi.

