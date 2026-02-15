Robatoris al domicili
Clips, palanques i ‘Topolinos’ : els lladres diversifiquen els seus mètodes per forçar panys
Els manyans alerten que cap porta és completament inexpugnable i recomanen utilitzar sistemes de doble tancament per minimitzar els riscos
Germán González
No hi ha cap pany que sigui del tot inexpugnable. La majoria dels que hi ha a les portes dels habitatges de Catalunya es poden obrir en menys de dos minuts, segons fonts policials, que afegeixen que no existeix el risc zero que ens entrin a casa a robar, com venen algunes empreses de seguretat. Hi ha molts mètodes per forçar portes i finestres quan no hi ha ningú a l’habitatge i sense que se n’assabentin els veïns. No obstant, professionals manyans remarquen que és possible posar-ho més difícil als lladres i que els costi obrir tant una porta que desisteixin de fer-ho.
Els delinqüents examinen els diferents panys que hi ha en un edifici i es queden amb els que són més fàcils d’obrir. Després truquen a l’intèrfon del carrer per saber si hi ha algú a dins i, en cas que el pis sigui buit, llavors pugen a robar. Si troben una porta fàcil de manipular i en aquell moment l’habitatge es troba ocupat deixen una «marca» (fils de silicona, trossos de paper o plàstic transparent) als marcs de les portes, a les bústies o als espiells per tornar-hi en un altre moment.
Malgrat que persisteixen els mètodes més tradicionals per forçar una porta, fonts policials assenyalen que els últims anys s’han trobat a Barcelona noves fórmules destinades a obrir un pany, principalment des que s’han multiplicat les vendes online de tota mena d’eines específiques i que es poden consultar tutorials per internet per aprendre a utilitzar-les.
Impressions i ‘Topolinos’
Es tracta de tècniques més sofisticades de robatori que no deixen cap marca al pany, com la Impressió, mètode en què s’utilitza una clau recoberta d’una làmina metàl·lica per calcar les marques de les lleves del bombí quan s’introdueix. O l’ús d’un Topolino, una eina que costa a internet al voltant d’uns 300 euros aproximadament i que està formada per unes barnilles mecàniques que s’adapten als forats del bombí.
Malgrat això, els lladres sempre proven el sistema més rudimentari per si la porta ha quedat tancada sense balda. D’aquesta manera aparten el pestell fent palanca amb una cartolina, una radiografia o fins i tot una estampeta religiosa, tal com van descobrir els Mossos d’Esquadra a Granollers fa uns anys. Van detenir in fraganti tres sospitosos, de nacionalitat georgiana, que es dedicaven a robar forçant portes utilitzant aquests tradicionals segells.
Clips, palanques i rossinyols
Per forçar el bombí de la porta, la majoria de lladres utilitzen rossinyols (que es poden comprar per internet), clips per als cabells o filferros petits doblegats (que s’anomenen rossinyol), palanques (que destrossen el pany) o tenalles de bec de lloro. També hi ha el sistema bumping, amb què els lladres utilitzen claus mestres dels principals panys i després les piquen amb un martell.
No obstant, hi ha també delinqüents que s’especialitzen en tipus de pany concrets, que requereixen sistemes menys complexos. Per obrir-los poden utilitzar, per exemple, fil de llana, la part posterior d’un llapis sense la goma per detectar les lleves, o un xiclet de menta amb què omplen el bombí i després el forcen amb una clau.
A diferència del manyà, els delinqüents poden permetre’s destrossar els panys quan assalten un pis. «Els lladres utilitzen palanques, ja que una vegada cometen el robatori els és igual si la porta ha quedat trencada. En canvi un bon manyà ha d’obrir una porta amb la mínima destrossa possible», explica a EL PERIÓDICO Jesús González, president del Gremi de Serrallers de Catalunya, una entitat que es remunta a l’any 1380.
Afegeix que «amb temps i soroll es poden obrir un percentatge molt important de panys, ja que són obsolets, antics i no s’han actualitzat». Així són les coses, insisteix que «es pot obrir qualsevol porta, inclosa la del Banc d’Espanya, ja que si algú s’hi queda tancat a dins hauríem de buscar mecanismes per accedir-hi i rescatar-lo».
Hi ha panys que, per la seva complexitat, triguen més a obrir-se o estan ocults en una porta i van amb comandament a distància. Per això, González insta a instal·lar un doble tancament. «Un únic pany amb múltiples mecanismes de tancament no implica cap augment de la seguretat, ja que tot està controlat per un mateix lloc on fiques la clau, per això el més segur és posar dos panys i a la vista, tot i que quedi menys estètic a la porta, així dissuadeixes més el lladre», assegura el responsable gremial.
Per això, recomanen que els ciutadans gastin en seguretat i demanin consells als professionals sobre la millor manera de protegir un habitatge: «Hi ha qui compra una porta blindada però descuiden un habitatge en un replà i igual l’hi entren per allà». En aquest sentit, hi ha delinqüents que s’especialitzen a enfilar-se per les façanes o bé pels patis interiors buscant una finestra oberta.
Menys robatoris a Barcelona
L’any passat els robatoris amb força a Barcelona van caure un 20% si ho comparem amb el 2024. No obstant, els Mossos d’Esquadra mantenen els dispositius «centrats en la detecció de persones que roben en domicilis» davant la «inseguretat que genera aquest delicte» entre la població, segons explica a aquest mitjà l’intendent Rafael Tello, cap de la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana a Barcelona dels Mossos.
Com a exemple d’aquesta pressió, el responsable policial recorda que «ara fa unes setmanes» el cos de policia català va detenir «un sospitós a Horta-Guinardó que va estar generant molta inseguretat a tot el barri» i a qui s’ha acusat d’haver comès almenys 16 robatoris utilitzant la força.
