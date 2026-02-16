L'R4 circula amb retards superiors als 20 minuts a causa de les limitacions de velocitat
Renfe manté serveis complementaris per carretera en diversos trams de la xarxa
ACN
L'R4 de Rodalies circula aquest dilluns al matí amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat, com han informat des de Renfe pocs minuts abans de les 9:00 hores. L'operador manté serveis complementaris per carretera en diversos trams de la xarxa, com per exemple, de Blanes a Maçanet – Massanes, que a banda del servei tren llançadora cada hora i mitja, també disposa d'un servei alternatiu en autobús. L'R2 Sud i l'R2 i R2 Nord tenen servei ferroviari en tot el seu recorregut, però els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions. L'R3 continua sense servei ferroviari fins al maig, per això des de Renfe proposen utilitzar l'R4 i els autobusos.
Renfe informa que l'R4 té servei complementari per carretera en diversos trams, a més a més del servei tren llançadora cada hora entre Terrassa Estació del Nord i Manresa. D'altra banda, l'R7 no recuperarà el servei fins al maig, i l'R8 funciona amb un servei alternatiu amb autobús entre Martorell Central i Granollers Centre, o a través de la xarxa de la línia R2 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre.
Rodalies informa que les línies de l'R11, R13 i R14 ofereixen servei ferroviari en tots els seus recorreguts, però també hi ha serveis complementaris en autobús per a les dues últimes.
L'RL4 té servei en tren des de Lleida Pirineus fins a Cervera, i des de Calaf fins a Manresa. Entre Cervera i Calaf s'ofereix un servei alternatiu per carretera i entre Manresa i Terrassa Estació del Nord un servei de tren llançadora de l'R4.
