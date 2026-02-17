Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés
Eva Batlle
Els Mossos d’Esquadra investiguen la desaparició d’una dona de 45 anys a Blanes. L’entitat SOS Desaparecidos ha difós el cas i la policia confirma que aquest mes de febrer s’ha presentat una denúncia per part d’un familiar i que tenen les indagacions en marxa.
La desapareguda es diu Tania A.A. i no se’n sap res des del 6 de febrer. Fa 1,58 metres, té complexió normal, cabells castanys i ulls marrons.
El divendres 6 de febrer va marxar de Blanes en direcció a Barcelona. La nit de dissabte a diumenge va contactar amb la família i, des d’aleshores, no se n’ha tingut més informació. La família va presentar denúncia l’11 de febrer, segons ha pogut saber Diari de Girona.
. Els Mossos de la seva banda, indiquen que no es considera un cas de risc.
