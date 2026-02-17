Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes

Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés

La desapareguda de Blanes.

La desapareguda de Blanes. / SOS Desaparecidos

Eva Batlle

Blanes

Els Mossos d’Esquadra investiguen la desaparició d’una dona de 45 anys a Blanes. L’entitat SOS Desaparecidos ha difós el cas i la policia confirma que aquest mes de febrer s’ha presentat una denúncia per part d’un familiar i que tenen les indagacions en marxa.

La desapareguda es diu Tania A.A. i no se’n sap res des del 6 de febrer. Fa 1,58 metres, té complexió normal, cabells castanys i ulls marrons.

El divendres 6 de febrer va marxar de Blanes en direcció a Barcelona. La nit de dissabte a diumenge va contactar amb la família i, des d’aleshores, no se n’ha tingut més informació. La família va presentar denúncia l’11 de febrer, segons ha pogut saber Diari de Girona.

. Els Mossos de la seva banda, indiquen que no es considera un cas de risc.

