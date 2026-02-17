Tragèdia a Osona
Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: "Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe"
Els centres han ofert ajuda psicològica per la mort dels nois, que cursaven 3r i 4t d’ESO
L’accident ha tingut lloc a l’Erm, un barri desafavorit amb forta presència de la comunitat magribina, a la qual pertanyien els nois
Germán González
Durant tot aquest dimarts la porta del número 66 del carrer Montseny era un formigueig de veïns de la zona, mitjans de comunicació i companys d’institut d’alguns dels joves que van morir la nit de dilluns en incendiar-se un traster. Tots estaven commocionats per la tragèdia. "He vingut aquí en assabentar-me’n, és la meva manera d’assimilar-ho", ha explicat
, amiga d’un dels morts que cursaven tercer i quart d’ESO a l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu.
El centre ha volgut obrir perquè els companys coneguessin la notícia i poguessin també rebre atenció de l’equip psicològic dels professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També han pogut ser atesos per l’equip de Benestar Emocional del Departament d’Educació. "Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe", explicava S. en referència a professors i companys dels morts, veïns del barri, una zona amb forta presència de la comunitat magribina, de la qual formaven part els quatre nois.
Des de l’institut s’han transmès les condolences a famílies, amistats i persones properes. "Som conscients de l’impacte que això ens ha generat a tots i a totes. Com a centre educatiu continuarem vetllant pel benestar de l’alumnat", ha assegurat el centre en un comunicat, en què també s’ha explicat que les classes es mantindrien "amb normalitat, acompanyant les necessitats que puguin sorgir en l’alumnat i vetllant pel seu benestar".
Altres dues adolescents que també acudeixen a aquest centre, i coincidien amb quatre de les víctimes, han explicat que era habitual que els joves acudissin periòdicament a aquell traster, tot i que cap no residia a l’edifici. El tenien com un punt de trobada on convidaven altres persones de la seva mateixa edat, explica G., amic de diversos dels morts, que ha assegurat que alguna vegada ha compartit rialles i cigarretes amb ells en aquell lloc.
41 trasters
El noi explica que no hi havia llum elèctrica ni ventilació, ja que era un espai en forma de "U" i que amb prou feines hi cabien unes sis o set persones. També relata que s’il·luminaven amb el telèfon mòbil i que solien passar-hi hores a les tardes i alguns caps de setmana. Els investigadors estimen que, en ser un espai petit i en encendre’s algun element tèxtil, com un matalàs o un coixí, el fum es va expandir molt ràpidament i va deixar inconscients les víctimes gairebé de manera immediata. Les primeres hipòtesis apunten que van morir per asfíxia.
Segons expliquen els veïns, els joves aprofitaven que la porta d’entrada a l’edifici estava trencada per colar-s’hi. A més, alguns trasters no estaven tancats. "Han entrat moltes vegades a robar i només es deixen trastos vells sense utilitzar", explica a EL PERIÓDICO un dels veïns, que afegeix que els nois "pujaven i entraven a les golfes i que ningú no els deia res" perquè els coneixien de vista del barri. "Hi ha 41 pisos amb 41 trasters, no sé si anaven a veure algun familiar, no soc ningú per dir-los res", remarca un altre veí del barri.
Sense poder escapar
Els veïns expliquen que una persona que vivia als pisos propers al terrat va ser qui va alertar del fum i va avisar la resta del veïnat perquè desallotgessin. Després va arribar la policia local de Manlleu i els bombers, que van trobar un dels joves amb aturada cardiorespiratòria a l’exterior del traster, el van evacuar i van intentar reanimar-lo sense èxit. En apagar les flames, en menys de mitja hora, els bombers van trobar les víctimes mortals a les golfes: no havien pogut escapar.
Una altra veïna, Marcela García, explica a ACN que havia passat la nit a casa d’una amiga. "Per sort estic viva i ho puc explicar", diu, encara commocionada. Segons relata, no va ser conscient de la gravetat de la situació fins que la policia la va anar a buscar per evacuar-la. "No sabia què estava passant. Em van avisar els policies i em van fer sortir", explica.
En declaracions a la premsa, l’alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha assegurat que el consistori no tenia constància que aquell traster fos utilitzat amb aquesta finalitat per joves de la localitat: "No, no, en absolut; si n’haguéssim tingut constància, hauríem pogut prendre mesures", ha subratllat. El consistori ha decretat tres dies de dol al municipi.
La mort dels cinc joves ha commocionat també l’àmplia comunitat musulmana de Manlleu, que durant tot el matí s’ha congregat davant de l’edifici. A la tarda acudiran al minut de silenci convocat per l’Ajuntament de Manlleu i al qual també assistiran representants de la Generalitat, com el president Salvador Illa, en una de les seves primeres aparicions oficials després d’haver estat setmanes de baixa mèdica.
