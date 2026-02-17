Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una esllavissada provoca retencions a Avinyó

L'incident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per aquesta carretera, que connecta amb Sant Feliu Sasserra

La B-431 a l'altura d'Avinyó

La B-431 a l'altura d'Avinyó / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Una esllavissada provoca retencions de mig quilòmetre a la B-431 a Avinyó aquest dimarts al matí. L'incident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per aquesta carretera, que connecta el municipi amb Sant Feliu Sasserra.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per les pedres a la carretera a les 5.47 h.

