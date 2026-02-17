Una esllavissada provoca retencions a Avinyó
L'incident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per aquesta carretera, que connecta amb Sant Feliu Sasserra
Una esllavissada provoca retencions de mig quilòmetre a la B-431 a Avinyó aquest dimarts al matí. L'incident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per aquesta carretera, que connecta el municipi amb Sant Feliu Sasserra.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per les pedres a la carretera a les 5.47 h.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
Yikou Bubble Tea: un glop d’Àsia al cor de Manresa
Contingut patrocinat