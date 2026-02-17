Un incendi en un bloc de pisos de Manlleu deixa diversos morts
Regió7
Manlleu
Un incendi en un bloc de pisos de Manlleu (Osona) ha deixat diverses víctimes mortals, segons han confirmat fonts oficials a El Periódico. El foc s’ha declarat aquest dilluns en un edifici situat al carrer Montseny, en un barri humil del municipi.
De moment no s’ha precisat el nombre de morts ni s’han facilitat dades sobre possibles ferits, l’abast dels danys o les causes del sinistre, que estan pendents de confirmació. Algunes fonts coneixedores del sinistre assenyalen que hi podria haver almenys cinc víctimes.
S’espera que en les pròximes hores s’ampliï la informació a mesura que es conegui el balanç oficial i avanci la investigació.
