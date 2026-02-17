Mig miler de persones mostra el condol a les famílies i amics dels cinc joves morts a Manlleu en l'incendi d'un traster
El president Illa presideix el minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament
Laura Busquets (ACN)
Més de mig miler de persones s'han concentrat aquest dimarts a les 7 de la tarda a la plaça Fra Bernadí de Manlleu per mostrar el seu condol i respecte a les famílies i amics dels cinc joves que han perdut la vida en l'incendi d'un traster. El president de la Generalitat, Salvador Illa i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, han presidit el minut de silenci. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el moment de calma i ha donat escalf als familiars i amics presents. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol.
La investigació dels mossos per determinar les causes del succés continua oberta, però ja s'ha descartat que hi hagués hagut una explosió, i tot apunta que els joves d'entre 14 i 17 anys haurien mort intoxicats. Tres d'ells estudiaven a l’Institut Antoni Pous i els altres dos a l’Institut del Ter, tots dos de Manlleu, segons han informat a Efe un grup d’amigues dels difunts.
Les noies, que també estudien a l’Institut Antoni Pous, han explicat que els morts són Mohamed Z., de 15 anys; Mustafa B., de 16 anys; Amin A., de 15 anys; Mohamed M., de 14, i Adam B., que tindria entre 17 i 18 anys. Aquestes mateixes fonts han detallat que dues joves més de Torelló, que també es trobaven al traster quan es va declarar l’incendi, van poder escapar de les flames, tot i que van resultar ferides lleus.
Els fets van passar en un traster situat al terrat d’un edifici al carrer del Montseny, a prop del cementiri municipal, cap a les nou del vespre. El lloc era utilitzat com a espai de reunió d’aquests joves. No estava habilitat com a habitatge, com havien informat en un primer moment els serveis d’emergències.
Segons han explicat amics de les víctimes a la cadena SER, aquest grup de joves solia anar a aquests trasters perquè n’hi havia algun d’abandonat. Allà inflaven globus amb una bombona de gas del riure i l’inhalaven. Segons els supervivents, se’ls va escapar gas al traster tancat i va explotar quan un d’ells va encendre un encenedor.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21.10 hores després que diversos residents truquessin al 112 alertant de l’incendi al pis superior d’un edifici de cinc plantes i de la presència de fum a l’escala.
13 dotacions
Els Bombers van activar fins a 13 dotacions que, a la seva arribada, van trobar l’edifici totalment desallotjat. L’incendi es va donar per extingit a les 21.41 hores i va ser en aquell moment quan es va localitzar la primera víctima, una persona en situació d’aturada cardiorespiratòria.
Els bombers van agilitzar al màxim les tasques de recerca de persones i, al traster, s’hi van trobar quatre cossos més. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar 11 ambulàncies i dos equips de suport psicològic.
Uns altres quatre persones van patir ferides lleus a conseqüència del sinistre. Tres van rebre l’alta després de ser ateses a les ambulàncies i la quarta no va voler ser traslladada a cap centre hospitalari.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana, s’ha fet càrrec de l’esclariment de les causes del sinistre.
Per la seva banda, la Policia Local va prestar suport immediat als veïns que van sortir de l’edifici, alarmats pel fum de l’escala.
La consellera d’Interior de la Generalitat, Núria Parlon, es va desplaçar a Manlleu per donar suport a l’alcalde, Arnau Rovira, després d’aquest sinistre. El departament ha expressat el seu condol per les víctimes i ha agraït a tots els equips d’emergència la seva ràpida actuació.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Una bombona de gas del riure, principal hipòtesi de l’incendi de Manlleu en què han mort cinc joves
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips