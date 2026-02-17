L'accident d'un camió a la C-17 a Tagamanent talla un carril en sentit Barcelona i un altre en sentit Vic
El vehicle té matrícula portuguesa i portava 24 tones de càrrega
ACN
L'accident d'un camió aquest dilluns al vespre a la C-17 a l'altura de Tagamanent talla un carril en sentit Barcelona i un altre en sentit Vic. Això genera dos quilòmetres de retencions en sentit sud i tres en sentit nord. Es tracta d'un camió de matrícula portuguesa i sense assegurança, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos investiguen les causes de l'accident. El conductor del vehicle va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital de Granollers pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Trànsit treballa en la retirada del vehicle i ha alertat que, per la situació en què ha quedat, es preveuen talls de la via en algun moment. Les tasques inclouen el buidatge de les 24 tones de càrrega.
La carretera disposarà d'un carril per sentit durant el matí per les operacions de rescat.
Davant d'aquesta situació, Trànsit recomana als conductors rutes alternatives, principalment la C-25 fins a Manresa i la C-16 fins a Barcelona per al transport de mercaderies. Pel que fa als turismes, s'aconsella circular per la C-25 i la C-16 o bé per la combinació de C-25 i C-59.
Per últim, l'SCT està en contacte amb altres àrees del Govern per informar de les rutes alternatives per als autobusos en cas que sigui necessari i també s'està informant els usuaris d'aquesta incidència a través dels panells de missatgeria variable.
