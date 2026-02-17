Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada la circulació de l'R4 entre Terrassa Estació del Nord i Manresa per la caiguda d'un arbre a la via

Hi ha servei complementari per carretera en el tram afectat

Un tren de la línia R4 a Manresa

Un tren de la línia R4 a Manresa / Oscar Bayona

ACN

Barcelona

La circulació de l'R4 es troba tallada entre Terrassa Estació del Nord i Manresa per la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons ha informat Renfe. La companyia ofereix servei alternatiu per carretera amb autobusos en el tram afectat.

