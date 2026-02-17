Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una veïna del bloc de Manlleu afectat per l'incendi: "Per sort estic viva i ho puc explicar"

La policia científica preveu fer aquest dimarts la identificació dels cossos

Una veïna arriba a l'edifici aquest matí després de passar la nit fora per culpa de l'incendi

Una veïna arriba a l'edifici aquest matí després de passar la nit fora per culpa de l'incendi / ACN

Mar Martí / Nia Escolà (ACN)

Manlleu

Els veïns del bloc de Manlleu on aquest dilluns al vespre han mort cinc joves en un incendi intenten recuperar la normalitat després del sotrac. És el cas de la Marcela Garcia, veïna d'un dels pisos de l'edifici, que aquest matí tornava a casa després d'haver passat la nit a casa d'una amiga. "Per sort estic viva i ho puc explicar", ha dit encara commocionada. Segons relata, no va ser conscient de la gravetat de la situació fins que la policia va anar a buscar-la per evacuar-la. "No sabia què estava passant. Em avisar els policies i em van fer sortir", explica. La policia científica preveu fer aquest dimarts la identificació dels cossos. Segons la delegació del Govern a la Catalunya Central, la majoria de les víctimes eren menors.

Les causes del foc continuen sota investigació. Aquest matí, l'arquitecte municipal ha revisat edifici i no hi ha danys estructurals. Per això, els veïns poden quedar-se a casa. Mentrestant, fora al carrer, desenes de veïns s'apropen a la zona encuriosits pels fets. Entre ells, la Malika, amiga de la mare d'una víctima de 15 anys. En declaracions als mitjans, ha explicat que la comunitat marroquina "està feta pols". "Eren joves que es trobaven aquí de tant en tant, tenien entre 13 i 18 anys", ha afegit.

Els serveis d'emergències treballant al bloc on s'ha produït l'incendi mortal a Manlleu

ACN

La delegació del Govern ofereix suport psicològic als centres educatius on estudiaven els joves. L'Ajuntament també ha habilitat un espai de suport al casal civil Frederica Montseny.

Els Bombers van rebut l'avís del succés cinc minuts abans d'un quart de deu de la nit. En un primer moment s'havia informat que el traster on han tingut lloc els fets havia estat habilitat com a habitatge, però els Mossos ho han descartat, i apunten que es faria servir com a local. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat tres dies de dol i aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci a les set de la tarda.

