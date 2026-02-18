La falsa agent immobiliària que actuava impunement des del 2013: almenys 34 víctimes i 360.000 euros estafats
Investigadors dels Mossos a Sabadell presenten al jutge l'historial delictiu de la dona i aconsegueixen l'ingrés a presó
Jordi Pujolar / Miquel Codolar (ACN)
La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra a Sabadell ha destapat una estafa immobiliària sostinguda durant més d’una dècada. Vanesa B. S., de 39 anys, es feia passar per agent immobiliària, cobrava fiances o arres i desapareixia. La Policia Catalana xifra el frau en 360.000 euros i almenys 34 víctimes, moltes d’elles persones vulnerables en plena recerca d’habitatge. Tot i ser a presó des de febrer, continuen apareixent afectats.
La investigació, centralitzada a la comissaria de Sabadell, ha permès reconstruir un patró d'actuació sostingut en el temps. Segons ha explicat el cap de la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria, Fran Castañ, la sospitosa utilitzava portals immobiliaris per arribar a les seves víctimes.
La dona s'aprofitava de les "circumstàncies" del mercat immobiliari actual. A més, en molts casos les víctimes pertanyien a col·lectius vulnerables, sovint desesperades per trobar un habitatge. La policia relata que veien en l'estafadora una porta d'esperança.
La dona havia cuidat el 'modus operandi' al detall i fins i tot havia creat la pàgina web d'una immobiliària 'fantasma' per aparentar credibilitat. Les víctimes hi contactaven per aquests diferents canals i ella concertava trobades per formalitzar els suposats contractes, que majoritàriament eren de lloguer.
"Podria tenir ajuda"
La dona també s'havia envoltat d'un suposat "equip" de col·laboradors de la seva immobiliària fantasma. Les víctimes haurien referit alguns noms a la policia, però en cap cas s'ha pogut comprovar si aquestes persones eren realment part de la conxorxa. "Podria tenir ajuda", es limiten a explicar els investigadors.
Tampoc queda clar si de tots els immobles que oferia n'ostentava realment la seva representació comercial, però sospiten que no sempre era així. En qualsevol cas, cap de les denúncies que ha arribat als Mossos d'Esquadra és de cap dels propietaris dels immobles que estaven al mercat.
Els Mossos xifren l'estafa en uns 360.000 euros, amb fets coneguts policialment des de 2013. Segons el recull dels investigadors de Sabadell, en una primera fase de casos no investigats per aquesta unitat, la dona ja hauria estafat 210.000 euros a unes 20 persones, tot i que podrien ser molts més.
Petites quantitats
En la majoria dels casos es tracta de petites quantitats en concepte de fiances de falsos lloguers, però a una única víctima hauria estafat també uns 70.000 euros procedents de les arres de la compra d'un pis, que mai es va arribar a formalitzar. Un cop més, la falsa agent immobiliària havia desaparegut.
El cas arriba als investigadors de Sabadell a finals de 2024. Tres persones expliquen a comissaria que han estat estafats per aquesta dona. En el mateix moment, una altra víctima fa el mateix a la zona del Baix Llobregat i s'organitza un dispositiu per detenir-la durant la trobada amb una víctima, a l'octubre, a Gavà.
Entre els quatre casos sumen 21.000 euros més. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra ja disposen de prou informació per presentar-la davant el jutge, però la dona queda en llibertat amb càrrecs i continua perpetrant estafes les setmanes següents.
Les denúncies continuaven arribant, casualment, a la comissaria de Sabadell, que és qui havia agafat les regnes de la investigació. Tres casos més que sumen 110.000 euros. En aquesta fase, a més, l'estafadora puja el llistó i dels 110.000 euros, n'hi ha 100.000 d'una única víctima per una compravenda frustrada.
Com en el cas de Gavà, la policia torna a aprofitar una trobada amb una altra víctima per poder-la detenir novament, en aquest cas a la ciutat de Barcelona. Aquesta darrera detenció, però, ja és definitiva. Un jutge de Sabadell decideix l'ingrés a la presó davant l'acumulació de casos confirmats.
Amb certa impunitat
Durant anys la dona ha actuat amb certa impunitat. Coneixia bé, admeten els investigadors, les "escletxes" del sistema. El cap de la Unitat d'Investigació de Sabadell, Fran Castañ, relata que malgrat que es dedicava a cometre estafes de "petites quantitats, difícils de detectar", finalment l'encreuament de denúncies a les bases policials ha permès evidenciar una "habitualitat delictiva".
Amb la dona ja a presó des de principis de febrer, les denúncies no han deixat d'arribar. Els últims deu dies s'han presentat set noves víctimes a comissaria, amb un perjudici d'uns 14.000 euros addicionals. En total són ja 34 les víctimes, però no es descarta que en continuïn apareixent.
Com evitar estafes similars en el lloguer
